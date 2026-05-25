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老婦墜入愛河慘失150萬 南加男轉身買超跑、養別的女人

洛杉磯訊
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涉嫌以戀愛詐騙手法騙取南加年長女性超過150萬美元的河濱縣男子Van Sickl...
涉嫌以戀愛詐騙手法騙取南加年長女性超過150萬美元的河濱縣男子Van Sickle。（圖片來自DOJ）

加州河（under penalty of perjury）濱縣坦密庫拉市（Temecula）一名男子涉嫌以「假戀愛、真詐財」手法，騙取一名年長女性超過150萬美元，近日在聯邦法院出庭。檢方指出，嫌犯不僅謊稱與受害人交往，還虛構豪車與投資事業，甚至利用假合約營造成功商人形象，將鉅款揮霍於法拉利、賭場與其他女性身上。

根據美國聯邦檢察官辦公室（U.S. Attorney's Office）消息，涉嫌犯案的是有過多次前科的Troy Clinton Van Sickle。檢方表示，他在2022年至2023年間，透過建立親密關係取得受害老婦信任，隨後以投資與商業資金需求為由，多次要求對方匯款，並承諾會迅速還款及分享未來收益。

不過，聯邦檢方指出，這些承諾全屬虛假。調查人員表示，Van Sickle刻意隱瞞自己累積10次重罪定罪紀錄，包括詐欺、竊盜、勒索與偽證等前科，反而將自己包裝成事業有成的企業家。

起訴書指出，Van Sickle曾向受害人展示一間迷你模型車公司，並聲稱獲得英國跑車品牌Lotus Cars數百萬美元合作合約，以此營造事業成功假象。檢方表示，受害人之後依照對方說法，匯出15萬美元資金投入所謂合作計畫。

然而，調查人員發現，Van Sickle之後竟利用受害人的資金購買一輛價值65萬美元的Ferrari SF90 Stradale超跑。檢方表示，Van Sickle取得的大量資金，實際上被用於個人奢侈消費，包括支付豪車、賭博，以及轉帳給其他女性。

更嚴重的是，案發期間Van Sickle正處於另一宗聯邦詐欺案件的監督假釋期，且仍積欠先前受害者25萬美元賠償金。檢方指出，他未向緩刑官申報來自受害人的匯款、豪車交易與賭博收入，並在財務文件上簽字保證內容屬實，若造假將承擔偽證法律責任。

聯邦檢察官還指控，Van Sickle在得知FBI接觸受害人後，涉嫌企圖妨礙司法。他被指說服受害女性刪除雙方簡訊、向調查人員說謊，甚至簽署虛假財務文件，企圖將相關匯款包裝成合法借貸。

根據檢方資料，Van Sickle共收到約20筆匯款，總金額超過150萬美元，至今未歸還任何款項。FBI表示，懷疑還有其他受害者尚未出面，呼籲曾向Van Sickle支付超過2萬5000美元的人士主動聯繫調查單位。

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