全美規模最大同志遊行之一 被南加市府臨時喊停
紐約郵報報導，全美規模最大的驕傲大遊行（Pride festivals）之一，長堤同志驕傲大遊行在開幕前數小時突然被長堤市政府以安全為由喊停。主辦單位強烈批評市府決定，認為此舉在LGBTQ+社群面臨挑戰的關鍵時刻，傳遞「錯誤訊息」。疑不敵輿論壓力，長堤市府16日允許17日的遊行按原計劃進行。
這場第42屆長堤同志驕傲大遊行原訂15日晚揭幕，16日、17日安排一系列全日活動，包括DJ表演、音樂與現場演出、變裝秀及舞會等。根據官網資訊，該活動為期三天，預計吸引超8萬人參與。
然而長堤市府卻於15日發聲明，「活動主辦單位未能提供足夠資訊，市府無法核發安全許可，活動須暫停。」KTLA電視台報導，長堤市政府最後一刻的決定，打亂許多人的行程。有參與者表示，趕到長堤才知活動取消，帶來很多困擾。
長堤市府表示，市府過去數月來，一直與主辦單位溝通，「儘管持續協調，且多次通知截期，市府仍沒收到完成安全審查所需的文件，包括舞台檢查、電力系統、帳篷等活動設備，及緊急疏散計畫等。」
聲明進一步指出，活動原訂15日下午5時由「青少年驕傲」（Teen Pride）拉開序幕，但截至15日上午關鍵資料仍然缺失，「已無足夠時間讓市府核發活動許可。」
遊行活動主席馬丁（Tonya Martin）嚴厲譴責市府決定。她表示，「活動單位對市府喊停的決定，感到極度失望。這是一項歷史悠久的社區活動，根植於『每個人都應享有公開、安全且有尊嚴的生活』信念中。」
主辦單位指出，40多年來，長堤驕傲大遊行一直象徵LGBTQ+社群的「可見性、韌性與歸屬感」，「長堤市政府應該在社群遭受攻擊、處境困難之際站出來提供保護與支持，而非剝奪這個最具有意義與代表性的活動。」馬丁呼籲長堤市長理查森（Rex Richardson）及市府相關單位應「真誠與長堤同志驕傲大遊行主辦單位合作」，尋求「既能保留活動，也能保障社群安全的道路。」
活動贊助者之一、洛縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）給加州郵報的聲明中指出，「長堤驕傲大遊行數十年來一直是歡樂、驕傲與接納的燈塔，她對嘉年華活動被取消感到失望。」
活動被臨時喊停，也引起聯邦眾議員Robert Garcia關注，後者發文指出長堤同志驕傲系列活動的重要性，並對活動臨時取消感到非常失望。
根據16日最新資訊，雖然前兩日的活動受影響，但17日的遊行將照原計劃進行。長堤市府表示，市府期待與居民、訪客一同參與遊行，長堤市中心及百老匯大道（Broadway）沿線許多餐廳、酒吧及友善LGBTQ+的商家，也會舉辦相關慶祝活動。
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