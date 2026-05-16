全美規模最大同志遊行之一 被南加市府臨時喊停

長堤同志驕傲大遊行被臨時喊停後，主辦方在網路上發起號召，要求市府不要取消其活動。（取自Long Beach Pride臉書）

紐約郵報報導，全美規模最大的驕傲大遊行（Pride festivals）之一，長堤同志 驕傲大遊行在開幕前數小時突然被長堤市政府以安全為由喊停。主辦單位強烈批評市府決定，認為此舉在LGBTQ+社群面臨挑戰的關鍵時刻，傳遞「錯誤訊息」。疑不敵輿論壓力，長堤市府16日允許17日的遊行按原計劃進行。

這場第42屆長堤同志驕傲大遊行原訂15日晚揭幕，16日、17日安排一系列全日活動，包括DJ表演、音樂與現場演出、變裝秀及舞會等。根據官網資訊，該活動為期三天，預計吸引超8萬人參與。

然而長堤市府卻於15日發聲明，「活動主辦單位未能提供足夠資訊，市府無法核發安全許可，活動須暫停。」KTLA電視台報導，長堤市政府最後一刻的決定，打亂許多人的行程。有參與者表示，趕到長堤才知活動取消，帶來很多困擾。

長堤市府表示，市府過去數月來，一直與主辦單位溝通，「儘管持續協調，且多次通知截期，市府仍沒收到完成安全審查所需的文件，包括舞台檢查、電力系統、帳篷等活動設備，及緊急疏散計畫等。」

聲明進一步指出，活動原訂15日下午5時由「青少年驕傲」（Teen Pride）拉開序幕，但截至15日上午關鍵資料仍然缺失，「已無足夠時間讓市府核發活動許可。」

遊行活動主席馬丁（Tonya Martin）嚴厲譴責市府決定。她表示，「活動單位對市府喊停的決定，感到極度失望。這是一項歷史悠久的社區活動，根植於『每個人都應享有公開、安全且有尊嚴的生活』信念中。」

主辦單位指出，40多年來，長堤驕傲大遊行一直象徵LGBTQ+社群的「可見性、韌性與歸屬感」，「長堤市政府應該在社群遭受攻擊、處境困難之際站出來提供保護與支持，而非剝奪這個最具有意義與代表性的活動。」馬丁呼籲長堤市長理查森（Rex Richardson）及市府相關單位應「真誠與長堤同志驕傲大遊行主辦單位合作」，尋求「既能保留活動，也能保障社群安全的道路。」

活動贊助者之一、洛縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）給加州郵報的聲明中指出，「長堤驕傲大遊行數十年來一直是歡樂、驕傲與接納的燈塔，她對嘉年華活動被取消感到失望。」

活動被臨時喊停，也引起聯邦眾議員Robert Garcia關注，後者發文指出長堤同志驕傲系列活動的重要性，並對活動臨時取消感到非常失望。

根據16日最新資訊，雖然前兩日的活動受影響，但17日的遊行將照原計劃進行。長堤市府表示，市府期待與居民、訪客一同參與遊行，長堤市中心及百老匯大道（Broadway）沿線許多餐廳、酒吧及友善LGBTQ+的商家，也會舉辦相關慶祝活動。