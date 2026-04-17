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吃素更健康？最新研究：這種吃法恐反增失智風險

洛杉磯訊
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最新研究指出，吃素未必等於健康。若選擇高加工、油炸或高糖高鹽的植物性食品，反而可...
最新研究指出，吃素未必等於健康。若選擇高加工、油炸或高糖高鹽的植物性食品，反而可能增加失智風險；反之，以天然、少加工的植物性食物為主，則與較佳的認知功能與代謝健康相關。示意圖。（美聯社檔案照）

過去研究顯示，維持健康、均衡的飲食習慣，有助降低罹患阿茲海默症及其他失智症風險。其中，植物性飲食（plant-based diet）因強調蔬菜、水果、全穀類等天然食材，以及減少或不攝取動物性蛋白，長期被視為有益健康的飲食模式。不過，最新研究指出，吃素未必等於健康。若選擇高加工、油炸或高糖高鹽的植物性食品，反而可能增加失智風險。

這項研究刊登於美國神經學學會（American Academy of Neurology）旗下期刊「Neurology」，研究團隊分析近9萬3000名平均年齡59歲的成年人，涵蓋白人、非裔、日裔、夏威夷原住民與拉丁裔等族群，其中多數受試者來自夏威夷及加州。

結果顯示，在平均11年的追蹤期間，攝取最多健康植物性食物的族群，罹患失智症的風險比攝取最少者低12%。進一步分析發現，飲食品質愈高，風險可降低約7%；反之，攝取較多不健康植物性食物者，失智風險則上升約6%。研究作者、夏威夷大學癌症中心副教授Song-Yi Park指出，這證實「多吃優質植物性食物，有助降低日後失智風險」的整體假設。

研究團隊也觀察部分受試者10年間飲食變化，結果發現，若飲食轉向不健康的植物性模式，失智風險增加達25%；反之，若從不健康飲食轉為較健康，風險可降低11%。Park表示，這項結果尤其重要，顯示即使在年長後改變飲食習慣，仍可能帶來保護效果。

根據Medical News Today報導，加州爾灣紀念醫療集團（MemorialCare Medical Group）內科醫師Dung Trinh指出，這項研究進一步支持臨床界長期觀察到的現象：飲食品質不僅影響心血管健康，也與大腦健康密切相關。

不過他也提醒，由於這屬於觀察性研究，只能顯示關聯性，尚無法證明直接因果關係，未來仍需進一步介入性研究驗證。

註冊營養師Monique Richard指出，植物性飲食是否健康，關鍵在於食物選擇。若以加工食品為主，可能缺乏必要營養，甚至引發發炎與代謝問題；相反，以天然、少加工的植物性食物為主，則與較佳的認知功能與代謝健康相關。

她建議，民眾可透過增加蔬果顏色與多樣性、以植物為飲食核心、攝取富含纖維與健康脂肪的食物（如橄欖油、堅果與亞麻籽），並留意蛋白質、維生素B12、Omega-3脂肪酸等營養素攝取，來提升飲食品質。

癌症 日裔 失智症

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