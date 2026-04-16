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美航超賣？亞裔白金會員座位被取代 還被趕下飛機

記者張宏／即時報導
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航空新聞網Simpleflying指出，航空公司為提高載客率，常會超售機票，但通...
航空新聞網Simpleflying指出，航空公司為提高載客率，常會超售機票，但通常會在登機前解決座位衝突，此次爭端不確定是偶發錯誤還是什麼原因。美國航空尚未對此事公開置評。（取自美國航空網站）

美國航空會員優先權引質疑，一亞裔乘客在臉書發文表示，他日前搭乘美國航空航班時，已完成登機並入座，卻在機上被要求讓位給候補乘客，甚至在仍有空位情況下被迫下機，引發網絡熱議，也讓外界質疑航空公司登機與座位分配流程的透明度。

據美國航空（American Airlines ）說明，其行政白金會員（Executive Platinum）需累積20萬忠誠積分，可享升等、哩程獎勵及專屬客服等福利。然而，乘客Minh阮（Minh Nguyen）10日發帖文（Minh Nguyen授權本報使用帖文內容）表示，他身為行政白金會員，卻在從達拉斯飛往奧斯汀的航班遭取消座位，改由候補乘客取代。

Minh阮當時已依正常程序完成登機並入座，但在最後一名乘客登機後，對方稱Minh阮坐錯位置。Minh阮出示登機牌後，空服員雖確認其座位資訊，但在機上系統中卻找不到報到（check-in，另譯值機）紀錄。隨後地勤人員堅稱他「未完成check-in」，並要求其下機處理，即使他強調已完成所有流程仍無法改變決定。

他表示，當時機上仍有空位，但地勤以航班必須準時起飛為由，拒絕進一步協調，最終安排他改搭下一班航班。該航班隨後兩度延誤且更換登機門，阮先生最終於凌晨1時30分才抵達目的地，並額外支付90美元的交通費返家。他曾多次撥打行政白金會員專線未果，客服僅建議透過電郵聯繫。

亞裔乘客在Facebook發文表示，他日前搭乘美國航空航班時，已完成登機並入座，...
亞裔乘客在Facebook發文表示，他日前搭乘美國航空航班時，已完成登機並入座，卻在機上被要求讓位給候補乘客。圖為其發布的登機牌截圖。（Minh Nguyen授權本報使用其臉書PO文截圖）

有網友在留言區分享類似經驗，建議透過媒體公開事件造成輿論影響，以獲得航空公司重視，或向消費者金融保護局 (CFPB)、聯邦航空管理局 (FAA)和商業改進局 (BBB)進行投訴，促使航空公司回應。

航空新聞網Simpleflying亦報導本次事件，其指出航空公司為提高載客率，常會超售機票，但通常會在登機前解決座位衝突。候補乘客原則上僅在所有已確認乘客登機後，若仍有空位才可登機；而乘客一旦完成登機並入座，除非涉安全或重大營運問題，極少會被要求離機。

本事件若屬實，可能反映地勤與機組之間溝通失誤，或座位分配機制存在漏洞。儘管候補排序會依會員等級、艙等及營運需求調整，但事件仍引發外界對航空公司是否遵循標準流程及其透明度的質疑。截至發稿，美國航空尚未對此事做出回應。

此外，在美國航空運輸規範中，乘客若遭「非自願拒絕登機」，通常可獲賠償；但若已登機後被要求下機，相關規範則較為模糊，使旅客多半需依賴航空公司內部處理。

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