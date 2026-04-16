加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕

人們退出白卡不敢看病，害怕申請社會福利失去綠卡。(示意圖取自Pexels.com)

最新數據顯示，加州約10萬無合法身分的移民 ，已在近半年內退出醫療補助計畫（Medi-Cal，俗稱白卡），主因是害怕申請政府福利，會失去綠卡資格。此外，一些合法居民和入籍公民也在避免申請政府福利。

據Pasadena Star News等媒體綜合報導，幾個月來，對身分問題的擔憂，持續籠罩南加移民社區，包括聖伯納汀諾市，該地近四分之一居民是外國出生。南加州各地的移民突襲行動、政府計劃與ICE共享醫療補助計劃的數據，以及限制移民醫療補助資格的政策，都加劇這種恐懼。

去年11月，聯邦政府 發布一項新的「公共負擔」提案，如果該提案獲得通過，一些移民可能被阻止獲得永久合法居留權，原因是本人或其家庭成員曾使用包括醫療補助在內的公共福利。南加社區健康工作者María González表示，許多客戶及其美國公民子女，雖然符合白卡資格，但越來越多的人不願意投保或續保，「很多人不再申請白卡，有些人甚至不願意出門澆花。」

KFF Health News分析發現，從去年6月到12月，加州近10萬無合法身分的移民退出白卡，約為同期所有退保人數的四分之一，盡管該群體參保人數只占白卡總人數的11%左右，這標誌著無合法身分移民投保人數持續成長的趨勢發生逆轉。加州自2024年1月向所有低收入居民開放白卡計劃，無論其移民身分如何，該群體參保人數每月持續增長，直到2025年7月為止。

凱瑟家庭基金會（Kaiser Family Foundation）和紐約時報聯合進行的一項調查發現，全美範圍內的成年移民，尤其是為人父母者，越來越傾向避免申請政府提供的食品、住房或醫療補助等項目，以避免引起他人對其本人或家庭成員移民身分的關注，其中也包括合法居民和入籍公民。

喬治城大學（Georgetown University）兒童與家庭中心研究教授Leonardo Cuello指出，父母避免申請社會福利的情形令人擔憂，因為美國約四分之一的兒童父母是移民，但這些兒童大多出生在美國。Cuello認為，這或許可以解釋去年前十個月全美醫療補助計劃（Medicaid ）和兒童健康保險計劃（CHIP）參保人數下降近3%的原因，其中加州兒童的參保人數下降5.6%。

目前，完全依賴現金援助計畫、或長期接受政府資助的機構獲得照顧的人員，在申請入境簽證或獲得綠卡時，可能被視為有公共負擔風險。但根據新的「公共負擔」提案，醫療補助計劃和其他非現金項目，也可用於判斷移民是否依賴政府，移民官員在認定某人是否構成公共負擔方面，將擁有更大的自由裁量權。

國土安全部（DHS）指出，這些變更勢在必行，因為現行規定限制該機構對移民依賴政府資源風險的判斷能力。據悉，新提案的公眾評議期已於去年12月結束，國土安全部尚未回應該提案最終決定時間。提案指出，這項變更將「符合長期以來的政策，即在美外國人應自力更生，政府福利不應鼓勵移民」。當局預測，這項提案每年可為聯邦和州政府節省近90億美元，因為人們會因此退出或放棄公共福利計畫。但反對者認為，提案是「對合法移民、家庭成員以及普通民眾的攻擊」，尤其兒童受到傷害最大。