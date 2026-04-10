我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

7歲華裔女童錄取柯蒂斯音樂學院 破102年校史紀錄

阿提米絲2號順利濺落太平洋 成功完成繞月任務

洛縣驗屍官 竟盜竊死者財物

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯縣法醫辦公室（Medical Examiner）驗屍官穆尼奧斯（Adria...
洛杉磯縣法醫辦公室（Medical Examiner）驗屍官穆尼奧斯（Adrian Muñoz）被控在工作期間盜取死者財物。圖為洛杉磯縣法醫辦公室。（取自lacounty.gov）

洛杉磯縣法醫辦公室（Medical Examiner）驗屍官穆尼奧斯（Adrian Muñoz）被控在工作期間盜取死者財物，近日對兩項控罪表示不抗辯（no contest）。本案將於6月5日宣判量刑，最高刑期180天監禁，並向家屬做出賠償。

現年36歲的穆尼奧斯，2018年起任職洛杉磯縣法醫辦公室，擔任醫療檢驗調查員，負責前往死亡現場進行初步調查，包括確認死因、記錄現場狀況及保管死者隨身財物。洛杉磯縣檢察長辦公室10日指出，該職位屬執法人員體系的一環，需接受專業訓練並遵守嚴格的程序規範，確保死者尊嚴及相關證物的完整性，但穆尼奧斯卻利用職務之便，多次在處理案件時私自取走死者物品，嚴重違反職業操守。

洛縣檢察長霍克曼（Nathan J. Hochman）表示，在應給予逝者最大尊重與尊嚴的時刻，從死者身上偷竊尤其令人不齒。穆尼奧斯選擇的是貪婪，這不僅觸法，也對已承受喪親之痛的家庭造成二度傷害。

根據法庭資料，2023年1月6日，穆尼奧斯前往南洛杉磯Hylands公司的一處倉庫，調查一名因心臟病發猝逝的工人。監視器畫面顯示，他將死者頸部的金十字架項鍊取下，放入其醫療包內。事後既未歸還，也未依法登記於財物清單中。

監視器畫面還顯示，穆尼奧斯從死者褲子的前袋中掏出現金，並同樣將其塞進醫療包內。

死者的兒媳表示，公公脖子上的金項鍊，已成為他的象徵，他還常隨身攜帶現金。但當家人詢問那條項鍊和現金的下落時，得到的答覆是：遺體上未發現任何物品。她說，後來被告知項鍊已找到，但當丈夫和婆婆前往法醫辦公室領取時，對方交出的項鍊卻並非公公的那一條。

調查員在搜查穆尼奧斯辦公桌時，發現數枚罕見古董硬幣，並附有一張收據，登記姓名為另一名於2022年11月12日被發現死亡的男子，而該案同樣由穆尼奧斯負責處理。

根據法院紀錄，穆尼奧斯對一項重大竊盜重罪（grand theft）及一項輕罪竊盜（petty theft）表示不抗辯。檢方表示，判決包括最高180天監禁、永久放棄警察標準與訓練（POST）資格，並向受害者家屬支付賠償。

本案由洛縣檢察官Brandy Chase及Kristopher Gay負責起訴，洛杉磯縣警局負責調查。

洛縣 心臟病

上一則

華人涉人口販運太多？德州緊急叫停中文按摩執照考試

下一則

在家45秒DIY能餐廳級甜點 好市多冷凍新品爆紅

延伸閱讀

致4死縱火嫌犯 遭控謀殺罪

致4死縱火嫌犯 遭控謀殺罪
長島連環殺人案偵破 1受害華男身分仍成謎 上衣台灣製

長島連環殺人案偵破 1受害華男身分仍成謎 上衣台灣製
法拉盛4死縱火嫌犯過堂 檢方指隨機作案釀「大規模殺人」

法拉盛4死縱火嫌犯過堂 檢方指隨機作案釀「大規模殺人」
法拉盛奪命火災華人4死 縱火嫌犯落網被控8項謀殺

法拉盛奪命火災華人4死 縱火嫌犯落網被控8項謀殺
南加華男涉殺名醫妻 檢增2「特別情況」恐升級最高刑罰

南加華男涉殺名醫妻 檢增2「特別情況」恐升級最高刑罰
法拉盛四死火災案 縱火嫌犯落網被控八項謀殺

法拉盛四死火災案 縱火嫌犯落網被控八項謀殺

熱門新聞

擁有「最強左投」與「台灣殷仔」稱號的棒球傳奇陳偉殷現年40歲，近期頻繁現身在美國西岸地區。原來是他在2025年宣布退休後，選擇定居南加州橙縣，將生活重心轉向家庭。（記者謝雨珊／攝影）

台「棒球傳奇」定居南加 透露未來重心轉為...

2026-04-03 19:00
南加州大學電腦科學博士候選人黃米瑩與合作者首次證明量子程式混淆在廣泛情境下可行，解答逾半世紀未解難題，並榮獲理論電腦科學領域最具競爭力的麥赫特獎最佳學生論文獎。（取自南加州大學官網）

台女博士生攻克 量子密碼學半世紀未解難題

2026-04-04 17:02
好市多烘焙區3月底又推新品，這款「覆盆子夾心糖霜餅乾」（Raspberry Filled Sugar Cookies）被老饕們評為「這可能是Costco最好吃的餅乾」。（取自好市多網站）

好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾

2026-04-09 15:22
根據餐飲科技公司Popmenu最新發布的調查，近80%的消費者認為當前的小費文化已經變得過於誇張，且有44%的人表示，自己給的小費比去年減少。（示意圖取自unsplash）

不堪「小費疲勞」 近半民眾少給 八成消費者認為誇張

2026-04-09 02:20
洛杉磯加大在「美國新聞與世界報導」2026年全美最佳公立大學」中排名第二。（洛杉磯加大官網）

全美十大最佳公立大學 加州大學系統占榜首+3席

2026-04-08 22:42
好市多烘焙部門新推出春季甜點「草莓奶油」蛋糕（Strawberries & Cream ）以其14.99美元的價格在社交網絡上引發兩極化反應。（AI生成圖片）

不是都便宜 好市多這款新品被罵翻了

2026-04-01 19:02

超人氣

更多 >
中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網

中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網
全美啃老族最多的州 新澤西、紐約、加州榜上有名

全美啃老族最多的州 新澤西、紐約、加州榜上有名
女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員
鄭習會握手14秒 習近平：堅守九二共識、反台獨 謀兩岸和平

鄭習會握手14秒 習近平：堅守九二共識、反台獨 謀兩岸和平
獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡

獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡