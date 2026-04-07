南加倉庫大火 巨型火柱沖天 天空全染紅

南加州內陸安大略市（Ontario）一座大型紙製品倉庫於7日凌晨發生大火。警方表示，縱火嫌犯為公司員工，已被拘捕。（居民提供）

據The Press-Enterprise報導，南加州 內陸安大略市（Ontario）一座大型紙製品倉庫，7日凌晨發生大火。警方表示，縱火嫌犯為公司員工，已被拘捕，但嫌犯姓名尚未公布，案件仍在調查中。

火災發生後，消防員起初以為自動灑水系統可以控制火勢，但火焰迅速蔓延，吞沒整個倉庫。事發地點位安大略東Merrill Avenue與Hellman Avenue附近，倉庫占地約120萬平方英尺。安大略市消防局副局長Mike Weddell表示，火勢迅速擴大，救援人員起初不得不戰術性撤退。

根據當地華裔 居民拍攝的照片，起火時當地天空被染成一片紅色，還伴隨有巨大的火柱向天空中噴出。

Mike Weddell指出，縱火嫌犯最初曾被通報失蹤，但目前已被逮捕。

報導稱，安大略市消防局當天凌晨12點30分接獲警報，隨後接到多起911報案。消防員抵達時僅見輕微煙霧和小火苗，但隨著火勢擴大，多個單位共約140消防員被召集前來撲救。火勢最終於上午7時46分被控制。

火災受害公司發言人在書面聲明中表示：「已得知配送中心發生火災。安全是公司的首要考量，目前沒有傷亡報告。該設施由第三方合作夥伴營運，公司正與他們及當地相關部門密切合作調查本案。」

南海岸空氣品質管理局（South Coast Air Quality Management District）發布煙霧警示，預計燃燒煙霧將飄入鄰近社區，使部分地區空氣品質指數達到「對敏感族群不健康」等級。警示指出，火災東側地區，如安大略牧場（Ontario Ranch）及東谷（Eastvale），可能降下燃燒灰燼，建議兒童與長者留在室內。

安大略國際機場發言人Steve Lambert表示，煙霧未對航班造成影響，但車輛通行受到阻礙。