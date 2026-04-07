蒙面人公共場合拍過路民眾 警局回應出乎意料

Yorba Linda警局近日發文稱，在公眾場合有一群蒙面人在攝影。（Yorba Linda警局Instagram截圖）

被他人在公共場合拍攝行蹤，你是否感到不適？近日在南加州華人 較多的約巴林達市，當地警局接到多起報警電話，稱有一群蒙面人在人流密集的場合駕著攝像機拍攝，讓他們備感不自在。警局對此於Instagram帳號上回應，這些人自稱「第一修正案稽查員（First Amendment Auditors）」，在公共場合拍攝後放在視頻網站，目的是「行使權利，紀錄民眾和民選官員的反應。」

約巴林達市警局表示，近日接到多起報警電話，這些「稽查員」出現在多處人流密集的公共場所，包括郵局，進行拍攝。警局表示，「這可能讓人感到不適，在公共場合拍攝視頻基本上算合法。在這些場合要求隱私通常不現實。」

警局發文稱，「與拍攝的人發生爭執，會增加關注度。通常，引起民眾反應正是他們所希望的。」

對此最好的作法是：保持鎮靜，繼續做事情，不要與他們交流，避免讓他們有更多拍攝行動。當然，如果他們進入了私人領域或者有阻隔的商業地點、建築，或有威脅行為，民眾可以報警。

警局最後表示，「我們理解在未經許可的情況下被錄影會感覺被侵犯。我們的最高使命是維持安全環境，保護每個人的權益。很多情況下，最有效的回應是不要回應。」

根據網路資料，這些自稱「第一修正案稽查員」的人認為，在公共場合攝影屬「第一修正案」保護的權利。通過實際行動，包括在警局、市議會大樓、郵局攝影，來「測試」官員是否尊重該權利。若遇到有人對此起衝突，他們就將影片上傳至網路進行抨擊。

在約巴林達警局的貼文下面，網友對公共場合的隱私進行激烈的辯論。點贊最高的評論之一為：「很奇怪他們在公共區域攝影來『彰顯』不公正，自己卻蒙面。如果他們做的事情是正確的，沒有必要隱藏什麼。」還有網友對此支招：「我看著他們的鏡頭說謝謝你們幫我推廣生意。接著我就開始打廣告。我這麼做了三次，三次都成功了。他們顯得很錯愕。」另有網友支招：「可以放迪士尼音樂作為背景音。因為有版權，他們沒法傳到網上或者無法使用錄下的聲音。」