要想富換桌布 太后詹娜成中國社群電子財神

來自南加聖地牙哥的克里斯詹娜（Kris Jenner）在中國意外走紅，成為「電子財神」，詹娜本人也樂見如此，並在IG上有諸多轉發。（取自社媒）

NBC 4電視台報導，中國Z世代（Gen Z）近期興起一股「數位招財」風，特別是在南加州發跡的美國真人實境秀明星、卡戴珊家族（Kardashian）靈魂人物，「太后」克里斯詹娜（Kris Jenner）更在中國社群媒體微博、小紅書 與抖音上暴紅，網友稱她為「歐美版財神嬤」、「顯化導師」，許多人將其照片換成大頭貼或手機桌布，希望藉此「轉運招財」。

據信身價達數億美元的詹娜，其形象還被網友數位化再創作，包括化身為身穿西裝的執行長（CEO）、身穿白袍的醫師，或穿著畢業袍的博士生；她也成鈔票上的圖片，搭配英文標語如「一起實現夢想」（Let's manifest）、「保持富有、保持成功」（Keep rich, stay slay）等。在小紅書上，「#KrisJennerManifestation」（克里斯詹娜顯靈）這個話題標籤，已獲近270萬瀏覽人次。

上海大學生徐琪琪（Chichi Xu，譯音）指出，「用她的照片當大頭貼，會散發一種『我是不可忽視的存在』，感覺自己不容小覷」她用這張照片增加自信，尤其是在與研究導師進行交流時，「詹娜眼神犀利，感覺像是強大的女性正在審視妳。我希望這樣的形象能讓人們認真對待我」她說。

儘管這些做法帶著一些玩笑性質，但年輕世代對「好運」的渴望，卻十分真實。在經濟趨緩況下，中國年輕一代正面臨激烈的就業市場。這種數位樂觀主義，與過去幾年在中國年輕人間流傳「躺平」心態大相逕庭，後者是在社會與經濟壓力下選擇降低需求，只求基本生存。

中國社群媒體用戶認為，詹娜效應反映一種信念：只要能吸引好運與機會，未來終將有所轉機。山東23歲學生趙喬治（George Zhao）表示，「對我而言，這就是『相信本身的力量』」他希望透過詹娜的氣場，幫助自己完成環境科學論文，「我覺得這是種正向的自我引導。」

詹娜是美國電視名人、製作人、商人和經理人，被視為卡戴珊-詹納家族（Kardashian-Jenner family）商業帝國幕後推手，憑藉真人秀「與卡戴珊一家同行」（Keeping Up with the Kardashians），將Kourtney、Kim、Khloe、Rob等六名子女推向全球影響力巔峰。

以教授中文、向國際觀眾介紹中國流行文化的知名中國博主王馬塞洛（Marcelo Wang，譯音 ）日前在影片中指出，詹娜在中國受歡迎，是因其被視為「美國最努力的商業女性之一，而中國人非常尊重努力工作者。」

詹娜本人也注意到這股風潮，她在王的Instagram影片下留言「你們每個人都做得很棒，親愛的！」這句話呼應她在家族真人秀中的經典口頭禪。「與卡戴珊一家同行」節目進一步鞏固該家族在中國網路上的影響力。創立時尚品牌Skims的金卡戴珊（Kim Kardashian）也積極在小紅書與中國粉絲互動，品牌在當地人氣持續攀升。

事實上，詹娜僅是中國Z世代祈求好運的象徵之一，其他還包括使用財神手機殼、轉發象徵富貴的金魚圖片，寺廟祈求事業、感情順利等。今年適逢馬年，一些中國民眾甚至在家中擺放哈利波特（Harry Potter）角色「跩哥·馬份」（Draco Malfoy）圖片，馬份發音近似「馬富」，象徵「幸運之馬」。

詹娜並非第一位因商業成功在中國被視為榜樣的外國女性。特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）母親瑪雅（Maye Musk）同樣有龐大的中國粉絲群。