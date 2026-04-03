2晚斥資1萬 華女如瑪麗皇后住凡爾賽宮 享路易十四餐飲

酒店的工作人員身穿18世紀服裝。（Maggie Tseng提供）

像瑪麗皇后一樣睡在凡爾賽宮，吃路易十四同款餐飲，享受女僕叫早和沒有其他遊客的鏡廳。華人 Maggie Tseng日前去法國入住凡爾賽宮官方的Le Grand Contrôle酒店，感受國王皇后生活。

Maggie Tseng在各地旅行時，喜歡入住體驗感特別的酒店。她表示，凡爾賽宮酒店一直都在她的入住名單上，因為該酒店一共只有14個房間，因此需要提前三個星期預訂。她日前去巴黎終於如願以償，在完成預定後，就開始感受到特別。首先是有管家發來電郵，詢問吃東西偏好及是否過敏，還會詢問是否需要穿宮廷服裝拍照及當天會幾點到。等她當天到達，車門一打開，對方直接叫出她的名字，這讓她覺得很貼心。

專屬管家服侍

辦理入住後，會有男僕女僕裝扮的工作人員服侍擦手和端上熱茶，現場到處都是五顏六色的馬卡龍和鮮花。等客人到房間，行李都已放好，每個客人都配備一名管家，管家為客人介紹房間設施，且還為客人準備睡衣和真絲枕套。Maggie說，她預訂的是全是花朵圖案的房間，空間很大，床都是幾百年的骨董，床品是按照皇室標準定制，且床墊非常舒服。房間擺設的各種瓷器，都是按照路易十四時期一比一還原做的，管家還和她開玩笑說，如果打破一個杯子，要定製三到六個月才能拿到一樣的杯子。

當月正好是Maggie生日月，酒店還為其準備生日蛋糕，房間和酒店裡甜品有幾十種，可從早吃到晚都不會重樣。如果客人有喜歡吃的甜品或某個零食，酒店也會隨時補上。酒店工作人員都穿著18世紀的宮廷服裝，從踏入凡爾賽那一刻開始，就是沉浸式宮廷體驗，如果預訂叫早服務，每天早上就會有「女僕」裝扮的工作人員在指定時間進來一邊拉開窗簾，一邊說「My Queen，請起床 」，然後在窗簾噴香水，準備果汁及端上當年路易十四喜歡的漱口水讓客人漱口。如想洗澡，會按以前皇后待遇，女僕預先放好洗澡水。

夜遊凡爾賽宮

Maggie說，因為她只住兩天，所以行程比較滿；其中最特別行程是凡爾賽宮夜遊，夜晚的凡爾賽皇宮很神祕且氛圍感更強，凡爾賽花園可開高爾夫球車溜達，管家還會貼心準備毯子和水。白天人山人海的鏡宮，晚上只為你開放，可靜靜欣賞和感受這裡曾經的繁華和歷史，比如凡爾賽條約就是在這裡簽訂。酒店還提供瑪麗皇后浴室、洗手間和私人圖書館，這些平日不對外開放的私人行程，瑪麗皇后浴缸都是銅的，感慨其幾百年前就已有如此享受。

值得一提的是，酒店主廚Alain Ducasse是世界最頂級主廚之一，他參考王室宴會記錄、18世紀菜譜和宮廷用餐禮儀，用現代口味重建路易十四的飲食體系。Maggie表示，酒店也可為華人提供中餐，但是她想品嚐道地的法國宮廷美食，品嚐下來覺得宮廷宴一半的菜都不錯，很貼華人口味，但唯一不欣賞的，是路易十四喜歡的鹿肉，但橘子冰沙很驚艷。酒店房間價格根據裝修風格和面積大小、房型和季節會有不同，她預訂的房間兩晚最後價格在1萬美元左右。她下次想帶家人再來住，可有更多時間體驗傳統活動，如去凡爾賽湖泊划船，感受18世紀文化。

令Maggie驚艷的橘子冰沙。（Maggie Tseng提供）

白天人山人海的鏡宮晚上只為你開放，可靜靜欣賞和感受這裡曾經的繁華和歷史。（Maggie Tseng提供）

空無一人的凡爾賽花園，供酒店客戶獨享。（Maggie Tseng提供）

酒店主廚Alain Ducasse用現代口味重建路易十四的飲食體系。（Maggie Tseng提供）

房間內的鮮花。（Maggie Tseng提供）

瑪麗皇后浴缸都是銅的，感慨其幾百年前就已有如此享受。（Maggie Tseng提供）

酒店提供的晚餐菜單。（Maggie Tseng提供）

酒店提供仿照皇宮生活的管家服務。（Maggie Tseng提供）

華人Maggie Tseng日前去法國入住凡爾賽宮官方的Le Grand Contrôle酒店，沉浸式感受國王皇后生活。（Maggie Tseng提供）