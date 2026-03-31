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Trader Joe's義大利甜點 小價錢買到高級 華人瘋狂回購

記者邵敏／洛杉磯即時報導
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義大利提拉米蘇（Tiramisu）堪稱經典，深受顧客喜歡。（記者邵敏／攝影）
義大利提拉米蘇（Tiramisu）堪稱經典，深受顧客喜歡。（記者邵敏／攝影）

連鎖超市Trader Joe's的冷凍食品區，有一款義大利提拉米蘇（Tiramisu）堪稱經典，深受顧客喜歡。南加華人消費者表示，每次去超市都會回購，還經常買不到，網友對這款點心的測評是，「喜歡的人會瘋狂回購，感覺很高級。」

洛杉磯縣蒙羅維亞（Monrovia）Trader Joe's門店，這款提拉米蘇產品標示淨重13.05盎司（370克），標價5.99美元，價格親民，內含兩份獨立包裝，方便分次食用。外包裝以深色為主，搭配可可粉灑面的經典圖案，設計簡潔不張揚。

根據產品包裝上的標示與公開資料，這款提拉米蘇主打傳統義大利風味，以馬斯卡彭起司（mascarpone cheese）、手指餅乾（ladyfinger biscuits）與咖啡層層堆疊，上層均勻覆蓋可可粉。配方未刻意迎合偏甜口味，而是強調咖啡微苦與奶香之間的平衡。

華人消費者Nancy陳表示，第一次購買這款提拉米蘇時並沒有特別期待，但品嚐後「非常驚艷」，此後幾乎每次去超市都會回購。「甜度剛好，不會膩，吃完很舒服。」Nancy喜歡提拉米蘇的口感，她認為這款提拉米蘇不輸於西餐廳的甜點，「奶油、咖啡、可可味道層次分明，融合淡淡酒味，我個人極力推薦，感覺很高級，比較偏成人口味。」

在社群平台上，這款提拉米蘇同樣收穫大量好評。有網友在Reddit留言稱其為「冷凍區最被低估的甜點之一」，也有人在小紅書分享「回購無數次」，認為其品質穩定，是「不會出錯的選擇」。還有消費者提到，當親友來訪時，將其作為飯後甜點端出，「簡單又體面」。

不少消費者分享最佳食用方式。由於該產品需冷凍保存，建議提前數小時轉至冷藏室解凍，但不必完全回溫。這樣食用時，口感介於冰淇淋與蛋糕之間，既保有細膩綿密的質地，又帶有微微冰涼的層次感。

這款提拉米蘇分兩層，上層奶油（馬斯卡彭起司）順滑、像慕斯一樣軟，底層帶有明顯酒香，呈現典型義式甜點風格口感。有一些消費者認為，第一層確實很好吃，「奶油順滑輕盈」，但吐槽底層如果沒有完全解凍就會偏硬，解凍太久就很濕甚至有點糊，口感受解凍程度影響較大。對於這款點心，網上有一句點評稱，「好吃的人會瘋狂回購，不喜歡的人覺得口味有些奇怪。」

值得注意的是，這款提拉米蘇含有相當比例的咖啡成分。有報導指出，每份提拉米蘇的咖啡因含量可達約170毫克，相當於一至兩杯咖啡的攝取量，對於晚間食用或對咖啡因敏感者而言，需要特別留意。

Trader Joe's蒙羅維亞門店，提拉米蘇標價5.99美元，價格親民。（記者...
Trader Joe's蒙羅維亞門店，提拉米蘇標價5.99美元，價格親民。（記者邵敏／攝影）

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