「父母心中最恐懼怪物」連環兒童性侵犯將在南加獲假釋

曾在1990年代震驚加州 社會的連環兒童猥褻犯芬斯頓（David Allen Funston），即便當年被法官重判三項「25年至終身監禁」，近期卻因加州「長者假釋計畫」獲准假釋。此消息一出，不僅引發當年受害者極度恐懼，更讓司法界怒批，假釋決定是法律對被害人的二次傷害。

現年64歲的芬斯頓，於1995年至1996年間在沙加緬度（Sancramento）郊區出沒。當年，他慣用糖果與玩具作為誘餌，鎖定在自家門口玩耍的稚童，將其誘騙上車後進行綁架並性侵。1999年，芬斯頓被裁定16項綁架及猥褻兒童罪名成立。

當年承辦此案的法官曾在庭上痛斥芬斯頓是「父母心中最恐懼的怪物」。受害者年齡分布在4歲至7歲之間，其中一名受害者被帶往山區後，遭到芬斯頓瘋狂毆打。為不讓受害者尖叫，芬斯頓甚至將其內褲塞進幼童喉嚨，殘暴行徑令人髮指。

儘管當年判決總刑期遠超人類壽命，看似注定老死獄中，但芬斯頓利用加州法律的轉向。根據加州「長者假釋計畫」（Elderly Parole Program），只要囚犯連續服刑超過20或25年且年屆高齡（50至60歲），即便被判終身監禁，若非死刑 或「不得假釋之終身監禁」（LWOP），皆具備申請假釋資格。

芬斯頓於1999年入獄，至2026年已服刑27年。儘管他於2022年曾申請假釋並被駁回，但去年9月情勢逆轉，他的假釋申請獲得通過。即便加州州長紐森 曾要求全體委員會重審，但委員會於18日仍維持原案，准予假釋。

一名當年年僅4歲即遭摧殘的受害者，在接受洛杉磯時報（LA Times）採訪時激動表示：「他根本不配跟我們呼吸一樣的空氣！他是一個怪物，讓這種人回到街頭簡直不可理喻。」

前沙加緬度縣地方檢察官舒伯特（Anne Marie Schubert）也抨擊假釋決定。她強調，這可能是她職業生涯中見過最惡劣的兒童掠奪者案例。為阻止芬斯頓重返社會，舒伯特已緊急致函加州懲教局，要求對芬斯頓進行「性暴力掠奪者」（SVP）計畫篩檢，尋求在法律框架下，將其直接從監獄轉入院所強制監管，而非放虎歸山。

截至2月23日，芬斯頓仍暫押於奇諾（Chino）監獄，確切獲釋日期尚不明朗。