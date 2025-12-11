華人區中餐館被查10多項違規 勒令關閉 最嚴重的是...

門口醒目地張貼著關閉通知，違規事項涉及「蟲害感染」。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣衛生局（LA County Department of Public Health），日前下令暫時關閉一家名為辣魅（Spicy Charm）的中餐館 。衛生檢查報告顯示，這家餐廳被查出10多項違規，包括食品接觸面未清潔消毒、非食品接觸面髒污、以及照明、通風不足等問題。其中最嚴重的是「蟲害」跡象，導致其暫時關門整改。

辣魅位聖蓋博 市東山谷大道（E Valley Blvd）529號。記者11日中午在現場發現，店門緊鎖，門口醒目張貼關閉通知，違規事項涉「蟲害感染」（vermin infestations），因違反加州 健康與安全法暫停營業。「蟲害感染」，是指鼠類、蟑螂、蠅類、螞蟻等病媒生物入侵餐飲或零售場所，可能汙染食品與設備並傳播病菌，是食品衛生檢查中最嚴重的違規因素之一。依據加州健康與安全法規定，查獲此情形立刻停業。

這個名為陽光城（Sunny Plaza） 的廣場，為當地華人熟悉，此處有十多家中餐館、以及華人業者經營的小商家。辣魅餐館主要以香鍋、麻辣燙為招牌菜，Yelp評論顯示，不少顧客稱其菜品美味，老闆和善，但也有一些服務差評。對這家店因衛生違規行為被查歇業，隔壁其他店主表示震驚，並感慨「檢查越來越嚴格，生意不好做。」

據衛生局撰寫的報告，9日對辣魅中餐館進行檢查，稽查員發現老鼠、昆蟲等「蟲害」跡象，構成立即性健康危害，屬高風險等級。報告指出，這家中餐廳未遵守有關餐廳內清除昆蟲、囓齒動物等相關規定。

此外，報告還列出多達十幾項違規行為。包括檢查期間，發現餐廳缺乏合適的洗手設施、餐廳未保持適當的冷熱溫度、食品接觸面未清潔消毒、未提供冷熱水、非食品接觸面髒汙、未遵守該地區設備、用具要求、餐廳照明和通風不足、管道設施違規、以及垃圾處理不當、衛生間建造和清潔不符合相關規定等。

報告還指出，該餐廳違反建築規範、維護保養以及地板、牆壁和天花板清潔要求，需依照所列違規情況採取整改措施。