南加14個月女童遭虐致死 生父繼母被捕

洛杉磯訊
長堤14個月大女童遭虐致死，生父與繼母被警逮捕。（示意圖LBPD官網）
長堤14個月大女童遭虐致死，生父與繼母被警逮捕。（示意圖LBPD官網）

加州長堤市（Long Beach）一名14個月大女童遭長期虐待不治身亡。警方經兩周調查後，於11月25日拘捕女童生父與繼母，兩人目前均以謀殺、酷刑及導致兒童死亡等重罪被羈押，不得保釋。

據NBC4電視台報導。長堤市警局表示，40 歲的穆尼奧斯（Alfredo Munoz）與34歲的穆尼奧斯（Kelly Munoz）雙雙被拘捕，並面臨相同指控。案發於11月7日，警方接到醫院報警，稱一名女童被送至急診時神智不清且身上有明顯外傷。兒童虐待組探員立即介入，並與洛杉磯縣兒童與家庭服務局（DCFS）一起展開調查。

當天稍晚，醫護人員告知警方，女童已被置於維生系統，且情況危急、預料難以存活。兇殺組探員隨即加入辦案。

女童最終於11月10日在醫院宣告不治。基於年齡，警方未公布死者身分。

在隨後兩周的深入調查中，兇殺組探員確認女童生前曾長期受到虐待，並認定生父與繼母應負直接責任。兩名嫌犯於11月25日遭到逮捕並送入長堤市監獄，均不得保釋。

警方表示，案件將於下周提交洛杉磯縣地方檢察官辦公室審核以確定是否提出起訴。

警方呼籲，如有任何相關資訊，請致電562-570-7244與兇殺組探員聯繫；希望匿名者可透過洛杉磯犯罪止暴熱線（LA Crime Stoppers）撥打800-222-TIPS提供線索。

長堤 洛杉磯 加州

