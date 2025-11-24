不到10元 Trader Joe's這幾款甜品成感恩節最超值選擇

我的頻道

洛杉磯訊
迷你楓糖奶油塔一盒12個、不到4.5美元，適合在聚會上傳遞享用。（圖片來自Trader Joe's）
感恩節即將到來，全美家庭陸續展開一年一度採購大作戰，火雞、蔓越莓醬、馬鈴薯泥等食材占據大部分注意力，但甜點往往成了最後才想到、卻又不可或缺的一環。對許多忙於準備大餐的家庭而言，能以實惠價格買到一款即買即吃的甜品，不僅省時省力，也能讓整桌佳餚更加完整。Trader Joe's今年推出多款低於10美元、風味多樣的甜品，從經典派點到異國糕點應有盡有，成為不少民眾節慶前夕的採買熱門。

Trader Joe's每逢節慶都會推出季節限定商品，而南瓜派（Pumpkin Pie）向來是感恩節餐桌的主角之一。店內現烤版本只要7美元，餡料由南瓜泥、雞蛋與鮮奶油調和，再加入肉桂、薑與丁香等暖香辛料，口感綿密、香氣濃厚，帶有強烈節日氣氛。不少消費者一次購買兩個，其中一個留作隔日製作南瓜派奶昔或其他創意甜點。

另一款熱銷商品是蘋果碎頂派（Apple Crumble Pie），售價8美元，底部為酥香奶油派皮，表層覆以燕麥酥粒，香氣層層堆疊。內餡選用帶微酸的蘋果，甜度適中，烤熱後風味更為突出；即便是室溫享用也相當可口，不少家庭習慣在感恩節聚餐時買上一個以備不時之需。

季節限定的楓糖甜品同樣不容錯過。迷你楓糖奶油塔（Teeny Tiny Maple Butter Tarts）一盒12個、不到4.5美元，酥脆塔皮包裹以紅糖與楓糖漿熬煮的濃稠內餡，甜度明亮、份量小巧，適合在聚會上傳遞享用。

若想提供一些與眾不同的甜點，開心果果仁千層酥（Pistachio Baklava）是具異國特色的選擇。售價10美元，來自土耳其，以多層薄透酥皮、澄清奶油與碎開心果製成，再淋上甜蜜糖漿。商品已預先切片，室溫下解凍即可食用，搭配冰淇淋或濃縮咖啡風味更佳，也為感恩節餐桌增添一份異國色彩。

偏好濃郁奶香的民眾，則可選擇冷凍區的南瓜起司蛋糕（Pumpkin Cheesecake）。售價9美元、六人份量，結合奶油乳酪與南瓜泥，口感綿密厚實，底層全麥餅乾餅皮帶出淡淡焦香。僅需退冰即可上桌，對小家庭聚會或晚間餐後甜點而言都十分合適。

如果喜歡更接近手作風格的甜品，田園蘋果塔（Rustic Apple Tarte）提供高性價比的替代方案。售價6美元，塔皮柔軟，內餡加入奶油乳酪增添濃郁度，以肉桂調味並撒上杏仁片，烘烤後香氣迷人。四人份剛剛好，不論家庭自用或帶往聚餐都十分方便。另一款迷你蘋果小派（Teeny Tiny Apple Pies）每盒售價5.49美元，使用加拿大Northern Spy蘋果製作，酸甜均衡，上層覆蓋酥粒，單一份量設計方便多人分食，搭配店內季節限定的鹽味楓糖冰淇淋更是加分組合。

對於不能攝取麩質的民眾，Trader Joe's推出的無麩質南瓜派（Gluten-Free Pumpkin Pie）以5美元售價提供貼心選擇。派皮依然酥香，南瓜餡料含肉桂、薑與肉豆蔻等經典香料，風味與一般版十分接近，也能兼顧家庭成員的不同飲食需求。

Trader Joe's季節限定商品南瓜派向來是感恩節餐桌的主角之一。（圖片來自Trader Joe's）
蘋果碎頂派底部為酥香奶油派皮，表層覆以燕麥酥粒，甜度適中。（圖片來自Trader Joe's）

南瓜 感恩節 Trader Joe's

數百萬美國人將迎漲薪 南加勞工嘆杯水車薪

