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一根熱狗引發的命案 南加男砍殺七旬鄰居夫婦

雷德蘭訊
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62歲的斯帕克斯被指控謀殺鄰居梅納德夫婦。(雷德蘭市警局臉書）
62歲的斯帕克斯被指控謀殺鄰居梅納德夫婦。(雷德蘭市警局臉書）

去年8月在內陸帝國（Inland Empire）一個裸體度假村發生一起駭人聽聞的案件，已經62歲男子將一對七旬鄰居夫婦殘忍殺害並藏屍家中。近日，有媒體爆出，嫌犯殺人的理由竟是因為一個熱狗。

根據KTLA5電視台援引「the Press-Enterprise」新聞網報導，62歲的斯帕克斯（Michael Sparks）被控在2024年8月於雷德蘭市（Redlands）Olive Dell Ranch裸體度假村，殺害79歲的丹尼爾梅納德（Daniel Menard）以及73歲的斯黛芬妮梅納德（Stephanie Menard）。

根據當時命案發生後的報導，這對鄰居關係一直不好。16日的法庭聽證會則流出更多細節，「壓死駱駝的最後一根稻草」竟然是一個熱狗。

雷德蘭市警局警探Thomas Williams在聽證會上表示，斯帕克斯被關押的西谷拘留中心（West Valley Detention Center）的一名囚犯向檢方透露，斯帕克斯承認殺人並講述了他如何用耙子、鋤頭和錘子殘忍毆打這對老夫婦。

Williams說，「（另一名囚犯）說斯帕克斯告訴他事情的開端是丹尼爾梅納德給他買了一根熱狗。他說，斯帕克斯先生感覺那根熱狗是在故意讓他難堪，讓他覺得他只值一個1元錢熱狗，這件事觸發了他那天的行為。」Williams表示，斯帕克斯還承認將梅納德的狗Cuddles在水池中溺死。斯帕克斯也在發給別人的簡訊中承認了殺人。

警方搜索斯帕克斯在Olive Dell的住所時，他的一名前同事來看他。斯帕克斯向這名前同事證實，他就是被搜索的主角，他計畫那天自殺。檢方表示斯帕克斯確實試過自殺，但他的槍卡殼了。

他據稱在一條簡訊中寫道，「砍了我的鄰居。」「我不知道我還能做到。裂開（SNAPPED）。」

報導稱，警方當時接報梅納德夫婦可能已經遇害，且屍體被藏匿，警方隨即對嫌犯斯帕克斯的住所進行搜查。當警方試圖進入時，嫌犯在屋內持步槍阻擋，警方隨後使用無人機和攻城槌破門。在其住所地下的水泥掩體中，警方發現嫌犯。隨後，警犬在同一地點發出警示，警方調查發現一袋裝有屍體的袋子。

命案發生的裸體度假村，意思是允許遊客在度假期間可以自由選擇是否穿著衣服的度假場所。根據網路資料，裸體度假村的概念，「旨在提供一個更自然、更放鬆的度假體驗，讓遊客可以更自由地與環境互動，並享受陽光和運動，同時也尊重不同遊客的選擇。 」

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