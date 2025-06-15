洛市抗議示威561人被捕 12警受傷

洛杉磯市警局15日表示，在過去八天共逮捕561人，有12名警員受傷。（洛杉磯市警局臉書）

洛杉磯 市警局（LAPD）15日宣布，在最近八天的抗議活動中，共逮捕超過500人。

警方15日在新聞稿中確認，自6月8日至今，在洛杉磯市的抗議事件中共逮捕561人，同時有12名警員受傷，其中三名警員是在14日的抗議行動中受傷的。14日晚，有38人因不同罪行被捕，包括35人違反宵禁 ，一人因反抗警方的驅散行動被捕，一人因反抗、阻撓、延緩警察行動被捕，一人因拒捕被捕。

洛市警方表示，「在驅散人群時，數次使用了不會威脅生命的彈藥。」但警方並沒有就「一男子被近距離射擊的橡皮子彈打爛睪丸」一事發表評論。

14日的「不要國王」（No Kings）示威遊行在南加州多個城市以及全美掀起風浪。這場遊行相比前幾日抗議聯邦執法部門逮捕非法移民 的示威遊行和平許多。前幾日的遊行最終演變為暴力、具有破壞力的行動。

洛市警局詳細地列出這幾日每天逮捕的人數以及逮捕原因。逮捕次數最多的一天為6月10日，當天有203人因反抗警方驅散被捕；三人因持有武器被捕；一人因持有致命性武器襲擊警察被捕；一人因用電擊槍破壞警方飛艇被捕；17人因違反宵禁被捕。

警方將在16日將再次公布逮捕人數。