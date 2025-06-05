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加州單親媽給小費按錯鍵 5美元變5000申訴1年

洛杉磯訊
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富國銀行聲稱「零責任保護」（zero liability protection）頁面。（富國銀行網頁截圖）
富國銀行聲稱「零責任保護」（zero liability protection）頁面。（富國銀行網頁截圖）

這不是關於小費的溫馨故事，而是客人小費非自願的多出三個零。加州居民Linda Mathiesen因為在北加一家電子煙店櫃檯被要求輸入小費，結果她因為錯看收銀機，導致在5美元小費後面多按三個零，讓5美元變成無法取消的5000美元，這成為她噩夢的開始。

據abc7news報導，Linda Mathiesen一年多前因為肩膀疼痛，於是去北加San Bruno一家電子菸商店購買「CBD 緩解凝膠」緩解，當時收據顯示，她購買物品總價為129.28美元。收銀員讓其輸入小費，她打算輸入5.00美元小費，還覺得自己很慷慨，結果她在按數字時錯誤輸入了三個零，且這三個零不是小數點，而是5000美元。

Linda說，當時她有叫停，想刪除這個數字，結果收據顯示這家San Bruno Exotic店店員沒有取消交易，而是處理了這5000美元的小費。她曾懇求對方撤銷，但一開始店員聲稱是「不能」，之後說「不知道怎麼做到，」且店員後來告訴她，商店從未收到過這筆錢，但她的銀行對帳單顯示並非如此。

Linda憤怒的說，「他從來沒有抹去這筆小費——沒有！」同時她也陷入恐慌，因為她是一名靠固定收入過活的特殊教育老師。「誰會支付5000美元小費？！我沒有那麼多錢！」

為此聯繫她的銀行富國銀行22次，每次打電話兩個小時。Linda在事情發生當天，就試圖對這筆交易提出異議。她說，在數十次嘗試聯繫富國銀行後，該銀行沒有採取任何行動。記錄顯示，直到八個月後富國銀行才試圖結案，且表示「時間已經過太久了」。

據富國銀行稱，爭議通常需要在交易日期後60天內提出。該銀行聲稱提供「零責任保護」（zero liability protection），以保護消費者免受及時報告的欺詐交易侵害。然而，對於是富國銀行30年老客戶的Linda來說，這種保護沒有發生。

Linda說，交易後的五分鐘內就給銀行打了電話，結果快一年過去了，這筆交易仍然困擾著她。她生活在一堆文書工作中，現在還面臨著高額小費產生的欠款利息。

她說，「我突然哭了起來，我是一個單身媽媽，有兩個成年的孩子。」她向孩子解釋說，「我很抱歉」，「兒子下周就要大學畢業……但卻什麼禮物都不能買給他，因為我還欠著5000 美元，現在它變成5500美元！」

abc7news日前聯繫富國銀行尋求進一步說法，該銀行很快回覆Linda，承諾退還總計5000美元的小費金額和利息。Linda表示，「我終於放心了！」。

富國銀行大樓。 (谷歌地圖)
富國銀行大樓。 (谷歌地圖)

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