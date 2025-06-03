加州換駕照無年齡上限 除非幾種情況

DMV對超過70歲的加州駕駛更新駕照有其相關規定。（DMV官網）

沙加緬度蜜蜂報報導，加州 車輛管理局（DMV ）對取得駕照有多項規定，但針對年長者駕駛著重於安全問題。根據繪製加州車禍和受傷數據的加州綜合交通紀錄系統數據，2024年發生444起涉及老年人的致命車禍；數據顯示，過去十年裡，加州平均每年有616人死亡。以下是DMV和加州法律對年長駕駛更新駕照相關說明。

●年紀多大才算太老而無法開車？

過去，年滿70歲的加州駕駛者需每五年參加一次筆試，但更新的DMV指導方針放寬此規定。目前，大多數年長者駕駛在更新駕照時，不再需通過筆試。加州車輛管理局局長戈登（Steve Gordon）在新聞稿中表示，「為了改善服務，我們取消對無違規紀錄駕駛者的筆試要求。」若需參加筆試，DMV建議在線申請時選擇「eLearning」選項。

●在哪些情況下需通過筆試才能更新駕照？

初次申請駕照及駕駛紀錄不佳者仍需考筆試。此外，因酒駕被判有罪者也需通過筆試。根據DMV，駕照到期前兩年內發生兩起或以上交通事故、駕照到期前三年內發生三起或以上交通事故、過去兩年內因酒駕被吊銷駕照，與駕照更新前兩年內累積超過一個違規點數等情況，更新駕照時將要求筆試。

●老年駕駛者需親自到DMV更新駕照嗎？

年滿70歲的加州駕駛需親自到DMV辦公室更新駕照，無法線上完成，更新的過程包括視力測試及拍攝新的照片。DMV建議親辦之前可線上完成更新申請以節省時間。

●哪些身體或心理狀況可能導致駕照被吊銷？

根據加州車輛法規（California Vehicle Code）12806條，DMV可因以下情況吊銷駕照：有導致「意識喪失」的疾病、過去三年內曾因疾病導致意識喪失或「顯著混亂」，且可能再次發生、任何可能影響安全駕駛能力的身體或心理狀況。

根據Shouse California Law Group說明，一些常見的老年駕駛者健康問題可能導致駕照被吊銷，包括阿茲海默症、癡呆症、白內障、黃斑部病變與糖尿病 等。此外，若服用可能引起頭暈、嗜睡或視力模糊的藥物，DMV也可能因安全考量吊銷駕照。