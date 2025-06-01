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好市多6.99熱門菜品回歸 但形式改變 值得買嗎？

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好市多6.99熱門菜品回歸 但形式改變 值得買嗎？

編譯陳盈霖／即時報導
好市多推出一款改良式披薩卡爾松。（美聯社）
好市多推出一款改良式披薩卡爾松。（美聯社）

福斯電視台（FOX）報導，好市多（Costco）美食廣場一項深受消費者喜愛的菜單正以新形式回歸。這家總部位華盛頓的大宗商品批發商，近期宣布推出綜合披薩（combo pizza），只是這次會稍微以不同的形式呈現。這款售價6.99美元的「綜合卡爾松」（Combo Calzone）有點類似美式披薩與餡餅的結合，裡面餡料有義大利香腸、香腸、起司、洋蔥、甜椒、橄欖和蘑菇。

並非所有人都對這款新品充滿熱情，好市多會員在Reddit平台上，對綜合卡爾松評價兩極。「這些配料聽起來好熟悉，就是綜合披薩，」一位Reddit用戶寫道。一位用戶發文稱︰「我們一直要求他們重新推出，結果他們把披薩折起來了。」有用戶寫道︰「看起來好市多什麼都願意做，就是不願意直接販售綜合披薩。」也有人認為，新品宣傳照片看起來毫無吸引力。「照片看起來都過熟了，」一位用戶稱，「如果不看圖片，『好市多卡爾松』這個想法聽起來很吸引人，但照片令人無食欲。」

也有用戶給予正面評價。一名用戶說自己試過這款新品，認為「還可以」。「它有點像把一大塊披薩折起來，變成有『外皮』的樣子...我覺得稍微有點過熟，但也許只是我這家店的問題。我不會常點，但試試看也不會後悔，我覺得比普通披薩更好吃。」也有用戶覺得「今天試了，超級好吃。」

好市多曾在今年1月宣布，今年稍晚將用可口可樂產品取代百事可樂飲料供應。2024年初，該零售商停售廣受歡迎的吉拿棒（churro）。目前似乎並非所有門市都推出這款卡爾松。

好市多 義大利 可口可樂

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