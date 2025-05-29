全球首例人體膀胱移植手術 UCLA與USC合作成功

手術後，主刀醫師納西里（左）在病房探視病患拉連薩，關心其恢復情況。（截自UCLA 校方官網）

洛杉磯縣西柯汶那市（West Covina）41歲男子拉連薩（Oscar Larrainzar）4日成為全球首位成功接受人體膀胱移植手術患者。據KTLA5電視台報導，此項手術由南加大 泌尿科執行長吉爾（Inderbir Gill）與洛杉磯加州大學 （UCLA ）泌尿科臨床助理教授納西里（Nima Nassiri）聯手主刀，為泌尿外科領域寫下歷史新頁。

兩位主刀醫師早在四年前便開始構思膀胱移植的可行性，經過規畫、設計臨床試驗、完成法規核准等程序，並在南加大醫學中心及南加州器官捐贈組織OneLegacy協助下，完成多項臨床前準備工作。最終，手術團隊於4日在Ronald Reagan UCLA 醫學中心，完成歷時八小時的首例膀胱與腎臟移植手術。

拉連薩因同時罹患膀胱癌與腎癌，先前已接受雙腎切除及部分膀胱切除手術，依賴洗腎維持生命長達七年。醫療團隊評估其病情狀況與免疫抑制治療需求後，認為他是這項創新手術的理想候選人。

「手術後三周，拉連薩已能自然排尿，恢復狀況相當理想，」納西里表示。「我們保持審慎樂觀的態度，這樣的結果非常值得肯定。」

這項手術屬UCLA正在進行的兩年期臨床試驗項目，目前已獲核准招募五名患者參與。醫師團隊指出，目前的標準治療方式是使用腸道組織重建儲尿囊，雖然這項技術已行之有年，但對需要接受免疫抑制治療的患者而言，可能增加異常吸收與感染的風險。

相較之下，重建自然膀胱功能不僅能有效降低長期併發症的發生率，更有助改善患者的生活品質。

拉連薩表示：「我參與這項試驗是為我的家人也為未來。我想親眼看到女兒長大成人，看到孩子們實現他們的夢想。每天醒來，我都滿懷感激。」他也希望自己的案例能為其他患者帶來希望，讓更多人從這項創新療法中受益。

納西里表示：「在當今醫學技術高度發達的時代，能有機會開創全新的治療方法，特別是在外科領域，是一項難得的機會。我們希望這項技術未來能幫助更多患者，實質改善他們的生命品質與健康狀況。」

吉爾則強調，這項成就是整個團隊多年來努力的成果，凝聚無數的付出與合作。「醫學的核心價值在持續創新，不斷改善人類的生存處境。參與其中是我們團隊的重要經歷。」