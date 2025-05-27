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洛縣8歲男童智商堪比愛因斯坦 夢想成為太空人

洛杉磯訊
Landon Castillo智商高達159分，與愛因斯坦相近。（ABC7電視台）
Landon Castillo智商高達159分，與愛因斯坦相近。（ABC7電視台）

洛杉磯縣華人聚居城市奇諾岡（Chino Hills）一名8歲的天才男孩，他的智商高達159分，與著名物理學家愛因斯坦相近，其測試成績位列全球前1%。男孩最近已被美國門薩協會（American Mensa）錄取，該協會是美國最大、歷史最悠久的高智商協會。

據ABC報導， 這名天才男孩名叫Landon Castillo，當大多數同齡孩子都還在玩跳棋時，Castillo早已在國際象棋領域展現出超凡天賦。父親Andrew回憶說，「我教他下棋，他在3歲時就擊敗我們夫妻倆，而且他當時的數學成績已經達到兩位數運算。」

從Castillo很小的時候起，父母就注意到兒子表現出驚人的學習能力，擅長解決大多數同齡孩子覺得難以解決的難題。去年9月，就讀小學二年級的Castillo參加智力測試，結果令人大吃一驚，他的智商高達159分。報導指出，愛因斯坦的智商預估160分，這位天才男孩與其非常相近。

今年5月，Castillo被高智商協會門薩錄取。該協會青年協調員Molly Bundschuh表示，門薩會為孩子們提供豐富的社交活動，讓他們可以與其他天才兒童互動，隨著孩子們年齡增長，門薩還會推出一些國家級培養計畫，助力他們學業發展。除了門薩之外，Castillo還獲得約翰霍普金斯(Johns Hopkins）天才少年中心的入會資格，這是一個享有盛譽的項目，其校友包括諾貝爾物理學獎得主Adam Riess和藝人Lady Gaga。「這是為聰明人準備的，」Castillo說，「很有挑戰性，必須做好計劃。」

儘管這名8歲男孩天賦異稟，但內心仍然是個孩子。他喜歡尋找寶藏、乘坐火車以及在自家後院「淘金池」探索自然奧秘，這是父母為培養他的好奇心專門創造的空間。Castillo的夢想是成為一名宇航員，父親坦言，對於家長來說，面臨很大的責任，「我們要確保給他提供所需的一切。」目前，這一家人正全力支持Castillo對學習的熱愛，有朝一日，這名天才兒童可能憑藉自己的智慧走向太空，探索人類未知的世界。

3歲時，Landon Castillo就在國際象棋領域展現出超凡天賦。（ABC7...
3歲時，Landon Castillo就在國際象棋領域展現出超凡天賦。（ABC7電視台）

諾貝爾 太空 洛杉磯

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