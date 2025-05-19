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美債殖利率回落 降評影響力弱 史指連6漲

南加華人出門吃飯家被洗劫…從未想爾灣治安這麽差

南加華人組隊包機 朝聖巴菲特股東大會

記者張宏/洛杉磯即時報導
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美國青島總商會會長劉銘日前乘坐朋友包機去奧馬哈參加巴菲特股東大會。（劉銘提供）
美國青島總商會會長劉銘日前乘坐朋友包機去奧馬哈參加巴菲特股東大會。（劉銘提供）

南加華人組隊朝聖巴菲特股東大會。美國青島總商會會長劉銘，日前乘坐朋友包機去奧馬哈參加巴菲特股東大會。劉銘表示，見識了上午8時大排長龍的股東會場，打卡巴菲特的家；最重要是，切身感受股神務實的投資精髓，不虛此行。

劉銘表示，雖然他購買巴菲特股票許久，但一直沒有參與過股東大會，這次終於和朋友一起，到現場圓夢見證歷史。奧馬哈簡直就是巴菲特的城市，隨處可見巴菲特的相關資訊。會議中心的第一層購物區，都是巴菲特有投資或相關聯的企業，現場股東們像買明星周邊產品一般，購買巴菲特的周邊，劉銘也給家人買了巴菲特股東紀念T恤。他還去巴菲特的家和工作過的奧馬哈大學打卡拍照，「巴菲特的家看起來和當地普通住宅無異，沒有特別安保設置」。

股東大會當天，劉銘上午8時就去排隊入場。他說，來自全球5萬人參加股東大會，史上最大規模，其中有不少華人面孔。現場有兩個高潮，一個是巴菲特出場，一個是他宣布辭去CEO職務，現場參與者起立鼓掌長達三、四分鐘。他很佩服巴菲特讓賢的心胸和豁達，這次所見所聞，感覺巴菲特是務實的人，很多人投資追求快進快出，感覺更像投機，但巴菲特是真正在投資，看長遠看未來。

劉銘返回加州後，又與美國國際文化藝術聯合總會（美文聯）舉辦「社會價值投資論壇」，現場數十名來自青島商會、各界僑團和商業代表參與。劉銘演講主題為「股神60年穿越牛熊的最新心得與人生思考」，劉銘表示，投資不是財富管理的過程，更是對人生方向與價值觀的深刻反思。投資是一場馬拉松，而非短跑，投資是買企業，不是猜價格。現金流比資產負債表更重要，穩健企業的根基，在持續現金流，而非帳面數字，個人理財亦應關注收入的可持續性。回報最高的方式，是投資自己；教育、健康、人脈、認知和語言能力的提升，是移民家庭最值得投入的長期資產。另外，移民投資一味保守或盲目激進，都可能帶來風險，合理資產配置和風險管理是王道。

在圓桌互動環節，青島總商會副會長張明、秘書長菲比及商會財務顧問Fabio（華揚）分享各自在美投資經商的實戰經驗，並特別提醒新移民，在美國創業須遵守本地法律，尤其要重視知識產權與商標保護。

美華聯榮譽會長趙洪民、理事長江風年、監事長趙林、執行長林連連、常務理事長朱俊英、美國女企業家商會會長于忠霞、美國飛虎傳播協會會長虞清等出席論壇。

美國華人社團聯合會僑領們出席。（記者張宏／攝影）
美國華人社團聯合會僑領們出席。（記者張宏／攝影）
股東大會當天，早上八點就開始大排長龍。（劉銘提供）
股東大會當天，早上八點就開始大排長龍。（劉銘提供）
會議中心的第一層購物中心裡的大部分都是巴菲特有投資或相關聯企業的產品。（劉銘提供...
會議中心的第一層購物中心裡的大部分都是巴菲特有投資或相關聯企業的產品。（劉銘提供）
美國青島總商會會長劉銘身穿股東大會紀念T恤。（記者張宏／攝影）
美國青島總商會會長劉銘身穿股東大會紀念T恤。（記者張宏／攝影）
美國青島總商會聯合美國國際文化藝術聯合總會（美文聯）舉辦了「社會價值投資論壇」，...
美國青島總商會聯合美國國際文化藝術聯合總會（美文聯）舉辦了「社會價值投資論壇」，現場數十名來自青島商會和各界僑團和商業代表參與。（記者張宏／攝影）
劉銘在巴菲特家門口拍照留念。（劉銘提供）
劉銘在巴菲特家門口拍照留念。（劉銘提供）

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