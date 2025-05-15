台灣教會1死5傷濫射案 檢考慮尋求周文偉死刑
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據「橙縣紀事報」（Orange County Register）報導，南加州橙縣拉古那伍茲（Laguna Woods）台灣基督長老教會2022年槍擊慘案三年，嫌犯周文偉（David Wenwei Chou）面對法院指控，提出精神異常的無罪辯護，檢方則考慮對他求處死刑。
案發後，周文偉一直被關押在橙縣監獄。今年稍早，橙縣高等法院（Orange County Superior Court）已裁定他可因特殊情況謀殺與加重仇恨犯罪等罪名，接受陪審團審判。周文偉透過律師提出精神異常的無罪辯護，目前法院正安排精神鑑定以評估其心理狀況。根據9日的庭訊記錄，鑑定醫師尚未完成對周文偉的狀態評估。若最終認定周文偉犯案時無正常行為能力，法院可能裁定將他送往州立精神病院治療。
橙縣地檢署目前尚未明確表態，是否要對周文偉求處死刑或終身監禁不得假釋。在聯邦法院，周文偉面臨嚴重的仇恨犯罪指控。起訴書指出，他的犯案動機，與受害者「實際或被認為具有台灣國族認同與長老教會信仰」有關。
根據今年1月州法院初步聽證會的證詞，案發當天，周文偉參加教會內一位牧者主講的證道會，並與會眾共進午餐。檢方指出，他事先準備鎖頭、強力膠與釘子，封住大部分教堂餐廳出入口，隨後持槍開火。檢方也指出，周文偉長期對台灣社群懷有政治性敵意，犯案動機疑與此相關。
一名視障受害者Henry Ang在庭上作證指出：「我聽到『砰、砰、砰』的聲音，躺下後感到腳中彈，燒灼刺痛。」他與朋友在嘗試逃出時，發現門已被封閉。據證人表示，遇害者鄭達志醫師（Dr. John Cheng）衝向槍手試圖阻止行凶，但不幸遭槍擊中彈身亡。鄭達志的犧牲爭取了時間，使其他會眾得以制服槍手，挽救更多生命。
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