台灣教會1死5傷濫射案 檢考慮尋求周文偉死刑

槍案發生後，周文偉遭眾人壓制在地制服。（受訪者提供）

據「橙縣 紀事報」（Orange County Register）報導，南加州橙縣拉古那伍茲（Laguna Woods）台灣基督長老教會2022年槍擊慘案三年，嫌犯周文偉 （David Wenwei Chou）面對法院指控，提出精神異常的無罪辯護，檢方則考慮對他求處死刑 。

案發後，周文偉一直被關押在橙縣監獄。今年稍早，橙縣高等法院（Orange County Superior Court）已裁定他可因特殊情況謀殺與加重仇恨犯罪等罪名，接受陪審團審判。周文偉透過律師提出精神異常的無罪辯護，目前法院正安排精神鑑定以評估其心理狀況。根據9日的庭訊記錄，鑑定醫師尚未完成對周文偉的狀態評估。若最終認定周文偉犯案時無正常行為能力，法院可能裁定將他送往州立精神病院治療。

橙縣地檢署目前尚未明確表態，是否要對周文偉求處死刑或終身監禁不得假釋。在聯邦法院，周文偉面臨嚴重的仇恨犯罪指控。起訴書指出，他的犯案動機，與受害者「實際或被認為具有台灣國族認同與長老教會信仰」有關。

根據今年1月州法院初步聽證會的證詞，案發當天，周文偉參加教會內一位牧者主講的證道會，並與會眾共進午餐。檢方指出，他事先準備鎖頭、強力膠與釘子，封住大部分教堂餐廳出入口，隨後持槍開火。檢方也指出，周文偉長期對台灣社群懷有政治性敵意，犯案動機疑與此相關。