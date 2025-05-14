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用無人機偷拍美潛艇 中國留學生被ICE遣返

洛杉磯訊
ICE於5月7日向石風雲發出驅逐令。（美國移民暨海關執法局官網）
ICE於5月7日向石風雲發出驅逐令。（美國移民暨海關執法局官網）

據美國移民暨海關執法局（ICE）最新消息，當局5月7日向中國公民石風雲(Fengyun Shi ，音譯)發出最終驅逐令，將其遣返回中國。 ICE首席法律顧問辦公室（Principal Legal Advisor）將石風雲列為國家安全風險人物，理由是他曾使用飛行器非法拍攝軍事設施且被定罪。

據ICE消息，2021年8月11日，美國海關和邊境保護局（CBP）在加州舊金山國際機場准許石風雲以F-1非移民身分入境美國，有效期為石風雲在明尼蘇達大學(University of Minnesota)攻讀農業工程研究生的學習期間。

2024年1月18日，聯邦調查局（FBI）在舊金山逮捕石風雲，聯邦當局根據間諜法(Espionage Act)起訴石風雲，罪名是違禁操作無人機系統、侵犯國防空域以及拍攝國防設施。先前調查顯示，石風雲在維吉尼亞州紐波特紐斯造船廠(Newport News Shipyard)附近操控無人機，拍到仍在設計且帶有機密系統的美國海軍艦艇。

2024年1月25日，美國國務院因石風雲的刑事指控終止他的F-1簽證；2024年2月7日，明尼蘇達大學終止他的學生和交流訪客計畫資格。2024年10月2日，美國維吉尼亞州聯邦地區法院，判處石風雲未經授權使用飛機對指定設施進行非法拍攝罪名成立，判處石峰雲6個月監禁和1年釋放後仍受監督(supervised release)。

ICE執法行動遣返局（ERO）2024年11月13日在艾倫伍德聯邦懲教所（Federal Correctional Institution Allenwood）對他提起移民拘留令。3月7日，ERO在石峰雲從監獄獲釋後，將其逮捕，並將他關押在賓州麥克埃爾哈滕（McElhatten）的克林頓縣（Clinton County）懲教所。同一天，ERO根據「移民與國籍法」第237條向他發出出庭通知，指控他可被驅逐。3月24日，移民法官下令將石峰雲從美國遣返回中國。

ERO官員Brian McShane表示，對石風雲的遣返，體現ICE對保護美國人民和維護國家安全的堅定承諾，他的非法行為對敏感的軍事設施構成重大風險，石風雲的遣返確保他不再對國家構成威脅。

知情民眾可撥打ICE檢舉專線866-347-2423或填寫ICE線上檢舉表格，檢舉犯罪或可疑活動。

ICE 遣返 移民

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