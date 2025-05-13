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台灣製造=仿冒？學者揭宏碁創業初期遭誤解真相

記者子為/洛杉磯即時報導
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三位學者分別從歷史、文化與科技實踐角度，分享他們的研究成果，展現台灣科技發展的多重樣貌。右起：駱冠宏、洪靖、鄭芳芳、Andrea Goldman。（記者子為/攝影）
三位學者分別從歷史、文化與科技實踐角度，分享他們的研究成果，展現台灣科技發展的多重樣貌。右起：駱冠宏、洪靖、鄭芳芳、Andrea Goldman。（記者子為/攝影）

在科技飛速發展的時代如何理解和想像科技？而台灣又扮演什麼角色？在洛加大與國立台灣師範大學聯合主辦的研討會中，三位學者分別從歷史、文化與科技實踐角度，分享他們的研究成果，展現台灣科技發展的多重樣貌，也讓與會者重新思考「台灣製造」背後的文化脈絡與社會意義。

來自明尼蘇達大學雙城分校的鄭芳芳教授，專長科技與歷史研究，她這次聚焦於1980年代台灣電腦業如何在國際上努力打出名號。她以宏碁（Acer）創辦人施振榮的經歷為例，講述當年他如何從零開始建立公司，並製造與蘋果電腦相容的機型，試圖在當時被美國企業壟斷的市場中找出一條路。

但這條路走得並不輕鬆。鄭芳芳指出，當時美國對來自台灣的科技產品常帶有偏見。1983年，美國國會舉行了一場針對國外電腦進口的聽證會，一份來自私家偵探的報告指控台灣多家公司涉嫌「仿冒」，宏碁也被點名。雖然這些指控並未經過嚴謹查證，卻成為新聞報導與政策討論的核心。施振榮後來親自發函澄清，強調宏碁從未製造非法產品，反而是與美國科技大廠合作、取得正式授權的合夥人。

鄭芳芳認為，這些事件反映出冷戰時期美國主流社會對亞洲科技的不信任，也顯示台灣科技產業在國際上長期被低估。她呼籲應重新理解「台灣製造」的真正意涵，不只是貼紙上的產地標籤，更是結合創新、彈性與全球對話的成果。

國立中正大學教授洪靖則從文化角度切入，帶大家回到1960至70年代的台灣。他介紹漫畫家劉興欽創作的「機器人」系列，這是台灣第一個本土化的科幻機器人角色。這個機器人不像美國漫畫中那種會反叛的冷酷機器，也不同於日本動漫裡帶有人情味的「鐵臂阿童木」。該機器人身材小、造型簡單，活躍在台灣巷弄、學校與家庭中，是社區的幫手，也是孩子們的朋友。

洪靖指出，這樣的角色反映了當時台灣社會對科技的想像—不是遙不可及的未來夢，而是能幫忙、能解決日常問題的實用夥伴。他認為，這種文化背景也影響了台灣之後對機器人的期待：強調實用和倫理，但比較缺乏情感連結與未來想像。

來自馬里蘭大學學院市分校的駱冠宏教授，則實際進入台灣一家機器人開發團隊的實驗室做田野調查。他發現，這些工程師在設計產品時，無論是語言設定、室內空間模擬，甚至機器人外型，都深受自己生活經驗的影響。原本團隊是針對美國市場開發產品，但考量語言障礙、美國住宅多樓層不易導航、以及生活習慣差異，最終改以華人家庭為目標。

駱冠宏發現，設計師把自己的生活經驗當作普世模板，投射到產品中。他認為，科技產品背後其實是一種文化再現：我們怎麼生活、怎麼想像「正常家庭」，就怎麼設計出「理想機器人」。

台灣第一個本土化的科幻機器人角色，該機器人身材小、造型簡單，活躍在台灣巷弄、學校...
台灣第一個本土化的科幻機器人角色，該機器人身材小、造型簡單，活躍在台灣巷弄、學校與家庭中，是社區的幫手。（記者子為/攝影）
鄭芳芳指出，1980年代美國對來自台灣的科技產品常帶有「仿冒」的偏見。（記者子為...
鄭芳芳指出，1980年代美國對來自台灣的科技產品常帶有「仿冒」的偏見。（記者子為/攝影）

宏碁 華人 洛加大

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