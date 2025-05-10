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洛杉磯縣長巴格獲頒Woodbury大學榮譽博士

洛杉磯訊
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伍德伯里大學代理校長 Jeff Bellatoni （左一）和學院院長 Jennifer Peterson 為巴格縣長（中）授予榮譽博士學位（圖片來源：Brian Feinzimer/洛杉磯縣）
伍德伯里大學代理校長 Jeff Bellatoni （左一）和學院院長 Jennifer Peterson 為巴格縣長（中）授予榮譽博士學位（圖片來源：Brian Feinzimer/洛杉磯縣）

洛杉磯縣縣長凱瑟琳·巴格（Kathryn Barger）10日被伍德伯里大學（Woodbury University）授予榮譽文學博士學位（Honorary Doctorate），並在該校 2025 年畢業典禮上發表主題演講。該項榮譽是對巴格數十年公共服務生涯，以及她對心理健康服務、公共安全、退伍軍人和寄養青年的堅定倡導的認可。

巴格在伍德伯里大學主校區舉行的畢業典禮上向數百名畢業生、教職員工和家長發表了演講。她說，「獲頒榮譽博士學位，這種認可對我來說意義非凡。公共服務和領導力在於一步一腳印，在關鍵時刻全力以赴。我堅信進步源自於堅持，而非完美。我看到了這届畢業生身上的韌性，也正因如此，我相信我們的未來掌握在可靠的人手中。」

巴格在演講中回顧了她在洛杉磯縣政府 35 年的職業生涯，並鼓勵畢業生以熱情、毅力和對更大利益的承諾來領導。她還講述了塑造她人生道路的個人經歷，包括與父親的一次關鍵談話，這次談話奠定了她從事公共生活的目標。

伍德伯里大學代理校長兼高級學術官員傑夫·貝蘭托尼（Jeff Bellantoni）對巴格縣長的領導能力表示讚賞。校長表示：「巴格對洛杉磯縣公共服務的奉獻和堅定的領導能力體現了我們在伍德伯里向學生灌輸的價值觀：參與、責任和影響力。」「我們很榮幸認識她並歡迎她加入我們的社區。」

洛杉磯縣縣長巴格 (Kathryn Barger) 向伍德伯里大學 2025 屆...
洛杉磯縣縣長巴格 (Kathryn Barger) 向伍德伯里大學 2025 屆畢業生發表講話（圖片來源：Brian Feinzimer/洛杉磯縣）

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