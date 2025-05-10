洛杉磯縣長巴格獲頒Woodbury大學榮譽博士

伍德伯里大學代理校長 Jeff Bellatoni （左一）和學院院長 Jennifer Peterson 為巴格縣長（中）授予榮譽博士學位（圖片來源：Brian Feinzimer/洛杉磯縣）

洛杉磯 縣縣長凱瑟琳·巴格（Kathryn Barger）10日被伍德伯里大學（Woodbury University）授予榮譽文學博士學位（Honorary Doctorate），並在該校 2025 年畢業典禮上發表主題演講。該項榮譽是對巴格數十年公共服務生涯，以及她對心理健康 服務、公共安全、退伍軍人和寄養青年的堅定倡導的認可。

巴格在伍德伯里大學主校區舉行的畢業典禮上向數百名畢業生、教職員工和家長發表了演講。她說，「獲頒榮譽博士學位，這種認可對我來說意義非凡。公共服務和領導力在於一步一腳印，在關鍵時刻全力以赴。我堅信進步源自於堅持，而非完美。我看到了這届畢業生身上的韌性，也正因如此，我相信我們的未來掌握在可靠的人手中。」

巴格在演講中回顧了她在洛杉磯縣政府 35 年的職業生涯，並鼓勵畢業生以熱情、毅力和對更大利益的承諾來領導。她還講述了塑造她人生道路的個人經歷，包括與父親的一次關鍵談話，這次談話奠定了她從事公共生活的目標。