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說好的不漲呢？ 好市多月底前多項中國製商品恐頂不住

編譯胡立宗╱即時報導
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11件5層不銹鋼組目前售價299.99美元。（取自Costco網站）
11件5層不銹鋼組目前售價299.99美元。（取自Costco網站）

好市多Costco）的招牌之一，就是美食區的1.50美元熱狗套餐，還有1.99美元的大片披薩，以及9.95美元的18吋派。但消費網站The Street指出，一項餐點最近的變動，有點引發眾怒。

是哪樣呢？火雞波芙隆乳酪三明治（Turkey Provolone Sandwich）。它本來是固定餐點，但在五年前神秘消失；但最近它又出現，雖然味道一樣迷人，但價格卻從3.99美元漲到6.99美元。

Reddit平台出現議論，有些人認為，連烤雞都只要4.99美元，6.99美元的三明治顯然太貴；不過還是有些人幫Costco說話，指三明治有1磅的火雞肉。但更多的聲音是，擔心好市多的美食區餐點通通漲價，The Street認為，雖然有可能，但招牌的熱狗套餐應該不會動。

除美食區的動靜，可能讓更多會員擔心的是，關稅導致的價格上漲。美食網站「Eat This, Not That!」整理11項可能漲價的人氣商品：

●好市多玩具組：Costco賣得最好的幾款玩具組都是「Made in China」，因為年中就該準備年底長假的產品，進口商Storytime Toys告訴紐約時報，如果兩周內關稅不減，它們的進口業務就會暫停，因為加計關稅根本是賠本生意。

・廚房器具：類似「Ninja Blenders」，若不是全部中國製造，也是由中國零件組裝而成，基本款的價錢很可能不再基本。

・鞋子：絕大多數的便宜鞋子都來自中國，一些高價款也是，好市多「32 Degrees Unisex Cushion Slide Sandals」原本11.99美元的價格，可能很快就會改變。

・調味組：Trudeau Lazy Susan Seasoning Station這款調味組，目前價格33.99美元，內含鹽盒、磨鹽罐、磨胡椒罐、油瓶與醋瓶等，外加一個木台盤。

・刀組：VikingGerman Steel Knife Block Set，雖然名字裡有德國，但15把刀百分之百由中國生產，現在售價126.99美元，但是價錢可能不再是花在刀口上。

・不鏽鋼鍋組：KitchenAid Stainless Steel Cookware Set，這套11件5層不銹鋼組目前299.99美元，但鍋底產地在泰國，鍋蓋來自中國，兩者相加也可能導致漲價。

・文具組：以Costco的Pentel Twist-Erase Click Mechanical Pencil為例，15件一組目前賣10.99美元，但部件來自中國、日本與墨西哥，後果應該不必多說了。

●進口的義大利麵：以11.99美元的Garofalo Organic Pasta來說，評價雖高，但是一掛上進口招牌，不漲價也難。

・科克蘭（Kirkland Signature）產品：不只中國製、多國合製的產品要漲，連好市多自有品牌Kirkland都要漲，因為它們也是舶來品。

科克蘭特級初榨橄欖油（Kirkland Signature Organic Extra Virgin Olive Oil）目前已經由19.99美元漲到20.99美元，但是包裝在義大利，貨源來自地中海諸國，就算消費者能夠接受漲一點點，但是以後就不知道了。

科克蘭紅辣椒片（Kirkland Signature Crushed Red Pepper）在美國包裝，但原料來自印度，同樣列入觀察名單。

科克蘭研磨罐黑胡椒（Kirkland Signature Black Pepper with Grinder）一樣在美國包裝，但原料來自越南，現在10.99美元的6.3盎司兩罐組，恐怕也難逃關稅劫。

小孩玩的迷你工具。（取自Costco網站）
小孩玩的迷你工具。（取自Costco網站）
科克蘭特級初榨橄欖油。（取自Costco網站）
科克蘭特級初榨橄欖油。（取自Costco網站）

好市多 關稅 Costco

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