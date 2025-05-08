10歲喪父女童屢遭霸凌群毆 影片曝光竟被學校開除

一個女孩拉扯被害人的頭發並毆打她，拖著往前走。畫面已做模糊處理。（Fox電視台）

洛杉磯 一個普通家庭正面臨悲傷境遇，父親三年前突發疾病去世，年幼女孩在校園屢遭霸凌。她被同學譏笑，還被迫吃辣椒、潑牛奶 ，甚至被埋伏在洗手間的同學群毆。對此，校方竟對受害女孩作出停學處理。

（視頻來源：Fox電視台／記者邵敏後製）

福斯新聞（Fox News），事發在洛杉磯縣英格伍市（Inglewood）伍德沃斯-門羅學校（Woodworth-Monroe Academy），10歲的女孩多年來遭校園霸凌，母親Beatriz Hernandez提供一段4月30日事件的視頻，畫面怵目驚心。視頻顯示，受害女孩躲在學校洗手間的角落，她的周圍，有一群女孩在嘲笑、辱罵。後來，另一個小女孩開始拉扯她的頭髮並毆打她，拖著她往前走，其他人則在一旁圍觀歡呼，還用手機拍攝。

Beatriz Hernandez稱，當日放學後，10歲的女兒獨自跑進學校洗手間，沒想到遭遇一群早已埋伏等候的孩子，「女兒一直被她們拖著走。」Hernandez憤怒指出，情況非常糟糕，她曾多次向學校反映女兒被欺凌，但學校稱毫不知情。更讓人難以接受的是，校方最後以「捲入打鬥」為由，對受害女孩作出停學處理，卻沒有解釋其他施暴女孩是否受懲罰。

Beatriz Hernandez說，類似的暴力事件並非第一次發生。她回憶，三年前丈夫在工作中突發心臟病去世，此後孩子就成為校園霸凌的攻擊目標，同學把這件事作為趣聞嘲笑女兒「你爸爸死了，哈哈。」Hernandez出示2023年12月提交給校園警察的報告，內容包括女兒被迫吃辣椒，與祖母散步時被潑牛奶和水等。而如今，也是同一群孩子通過鬥毆的方式，再次襲擊該女孩。

英格伍聯合學區發表聲明稱，他們正在調查4月30日的霸凌事件，並強調保障每個學生安全，是學校首要任務。Beatriz Hernandez表示，已對校方的冷漠失望透頂，不再寄希望學校會妥善處理此事，她已向警局報案。