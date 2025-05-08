我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

若美中會談進展順利 川普：不排除調降145%對中關稅

川普宣布與英國達成貿易協議 道指漲逾250點

10歲喪父女童屢遭霸凌群毆 影片曝光竟被學校開除

洛杉磯訊
一個女孩拉扯被害人的頭發並毆打她，拖著往前走。畫面已做模糊處理。（Fox電視台）
一個女孩拉扯被害人的頭發並毆打她，拖著往前走。畫面已做模糊處理。（Fox電視台）

洛杉磯一個普通家庭正面臨悲傷境遇，父親三年前突發疾病去世，年幼女孩在校園屢遭霸凌。她被同學譏笑，還被迫吃辣椒、潑牛奶，甚至被埋伏在洗手間的同學群毆。對此，校方竟對受害女孩作出停學處理。

（視頻來源：Fox電視台／記者邵敏後製）

福斯新聞（Fox News），事發在洛杉磯縣英格伍市（Inglewood）伍德沃斯-門羅學校（Woodworth-Monroe Academy），10歲的女孩多年來遭校園霸凌，母親Beatriz Hernandez提供一段4月30日事件的視頻，畫面怵目驚心。視頻顯示，受害女孩躲在學校洗手間的角落，她的周圍，有一群女孩在嘲笑、辱罵。後來，另一個小女孩開始拉扯她的頭髮並毆打她，拖著她往前走，其他人則在一旁圍觀歡呼，還用手機拍攝。

Beatriz Hernandez稱，當日放學後，10歲的女兒獨自跑進學校洗手間，沒想到遭遇一群早已埋伏等候的孩子，「女兒一直被她們拖著走。」Hernandez憤怒指出，情況非常糟糕，她曾多次向學校反映女兒被欺凌，但學校稱毫不知情。更讓人難以接受的是，校方最後以「捲入打鬥」為由，對受害女孩作出停學處理，卻沒有解釋其他施暴女孩是否受懲罰。

Beatriz Hernandez說，類似的暴力事件並非第一次發生。她回憶，三年前丈夫在工作中突發心臟病去世，此後孩子就成為校園霸凌的攻擊目標，同學把這件事作為趣聞嘲笑女兒「你爸爸死了，哈哈。」Hernandez出示2023年12月提交給校園警察的報告，內容包括女兒被迫吃辣椒，與祖母散步時被潑牛奶和水等。而如今，也是同一群孩子通過鬥毆的方式，再次襲擊該女孩。

英格伍聯合學區發表聲明稱，他們正在調查4月30日的霸凌事件，並強調保障每個學生安全，是學校首要任務。Beatriz Hernandez表示，已對校方的冷漠失望透頂，不再寄希望學校會妥善處理此事，她已向警局報案。

處理校園霸凌事件的律師Emily Ruby指出，越來越多兒童捲入霸凌，「很多時候，這類事件被拍成視頻上傳社交軟體，才被發現。」律師補充說，加州在反霸凌立法方面，比其他州更強硬，自2012年實施「塞思法案」（Seth's Law）以來，法律要求公立學校更新反霸凌政策和計劃，重點是保護被霸凌的學生。

事發在洛杉磯一個小學校園，10歲女孩經常被同學霸凌。（取自Fox電視台）
事發在洛杉磯一個小學校園，10歲女孩經常被同學霸凌。（取自Fox電視台）

洛杉磯 牛奶 加州

上一則

無端鋸樹13棵損失35萬 洛杉磯破壞狂8日受審

延伸閱讀

習普會談 習近平：面對強權霸凌會與俄方捍衛權益

習普會談 習近平：面對強權霸凌會與俄方捍衛權益
費城酒吧反猶太標語事件 天普大學1學生被停學

費城酒吧反猶太標語事件 天普大學1學生被停學
政院拍板「兒托法」 加嚴保母資格、監視影像上雲端

政院拍板「兒托法」 加嚴保母資格、監視影像上雲端
費城運動酒吧爆反猶太標語 天普大學涉事學生被停學

費城運動酒吧爆反猶太標語 天普大學涉事學生被停學
會見巴西古巴外長 王毅：維護全球南方國家權益 抵制霸凌

會見巴西古巴外長 王毅：維護全球南方國家權益 抵制霸凌
鄭宜農出新專輯談人生缺憾 揭昔日遭霸凌傷痛

鄭宜農出新專輯談人生缺憾 揭昔日遭霸凌傷痛

熱門新聞

2025 年 5 月 1 日，愛達荷州東部亨利湖州立公園附近一輛皮卡車與旅遊車發生致命碰撞，救援人員抵達現場。 （美聯社圖片）

黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客

2025-05-02 14:32
鄰居錄下了當時國土安全局突襲張氏夫婦家中的情境。（ABC新聞）

ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是…

2025-05-02 15:38
據East Idaho News在Youtube上發布視頻顯示，現場火光沖天，濃煙滾滾，一輛紅色道奇皮卡車前面已變形。（East Idaho News Youtube視頻截圖）

南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來

2025-05-02 14:50
嫌犯通過20美元分散被害人注意力，乘機盜走銀行卡。（KTLA5）

只因撿到20元 他6000元秒被盜 銀行還拒賠

2025-05-04 15:02
阜杭豆漿進駐北美好市多。（記者王若然／製圖）

火爆台北60年 好市多上架「阜杭豆漿」價格超實惠

2025-04-30 21:10

黃石大車禍：警方確認乘客12名中國籍 1義大利公民

2025-05-03 15:46

超人氣

更多 >
立夏後三生肖運勢翻紅 他迎感情桃花旺季

立夏後三生肖運勢翻紅 他迎感情桃花旺季
8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場

8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場
女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神

女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神
史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」
董子健拒演「蠻好的人生2」？ 一原因怕挨罵：壓力山大

董子健拒演「蠻好的人生2」？ 一原因怕挨罵：壓力山大