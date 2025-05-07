我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普選在出訪中東前 將撤銷拜登AI晶片出口管制

你有資格嗎？ 紐約820萬人將獲「通脹退稅」最高可領400元

小心 華人結帳被收隱形費 這錢不應消費者出

記者王若然／聖蓋博市即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華人購買飲品被收信用卡手續費。（示意圖，Pexels）
華人購買飲品被收信用卡手續費。（示意圖，Pexels）

近日，一名網友在社交媒體「小紅書」發出奶茶店點單的收據引發熱議。她在聖蓋博市一家奶茶店購買了兩杯奶茶外帶，竟被收取3%的信用卡手續費以及10.5%的零售稅。這些附加費讓網友直呼喝不起奶茶了。

該網友發帖稱，她購買的兩杯奶茶，一杯6.99美元，一杯是6.79美元。在結帳時，她突然發現被收取了0.41美元的信用卡手續費，約是商品價格的3%。此外，還被收取了1.28美元的零售稅。這名網友稱，她知道有的商家會收信用卡手續費，一般都會在收銀台貼張紙說明，但是大一點的店向消費者收取這個費用，她還是第一次見到。

這個帖子被許多網友熱議，主要圍繞兩個重點，一是信用卡手續費用是否應該向顧客收取，二是外帶飲品是否有零售稅。

「上海灘」餐廳業主鹿強介紹，信用卡手續費是銀行向商家收取的費用。銀行卡的類別不一樣，收取的費用也不一樣，一般是2%至3%，個別甚至超過3%。他說，對於商家來講，這是一筆沉重的負擔，但是「都是餐廳自己吃掉這筆費用。」鹿強表示，在加州，法律規定商家不得向消費者所要這筆費用。加州1985年通過法律（Civil Code section 1748.1），禁止商家對信用卡付款的顧客額外收取費用。

不過也有例外。鹿強表示，例如加州車輛管理局（DMV）就會向信用卡支付的客人索要手續費。還有一些商家會將這筆費用包裝成諸如「技術費」、「方便費」（convenience fee）等收取。還有的商家將註冊地址設為外州，就可以「明目張膽」地向客人收取費用了。

如果被收取了信用卡手續費怎麼辦？若消費者認為支付了不該支付的費用，可以嘗試先與商家溝通，將錢要回。其次，民眾還可以向信用卡公司投訴，將這個商家的名稱、時間地點和金額報告給信用卡公司。再次，民眾還可以向加州檢察長辦公室投訴，報告潛在不當經營行為。

加州 聖蓋博 小紅書

上一則

華男集郵超60年 成就獲主流肯定 總統親自接見

延伸閱讀

加州油價一年內恐飆漲75% 專家說原因是這

加州油價一年內恐飆漲75% 專家說原因是這
頻拒「陪審」恐受罰 5情況申請免除

頻拒「陪審」恐受罰 5情況申請免除
加州2024人口增 金山反向再減3300人 已較2020年初少3.1萬人

加州2024人口增 金山反向再減3300人 已較2020年初少3.1萬人
亞裔名人堂舉辦加州ICONS盛典 表揚亞太裔、原住民成就

亞裔名人堂舉辦加州ICONS盛典 表揚亞太裔、原住民成就
川普放話 不再金援加州高鐵

川普放話 不再金援加州高鐵
翻轉加州 亞裔共和黨聯盟大會師

翻轉加州 亞裔共和黨聯盟大會師

熱門新聞

2025 年 5 月 1 日，愛達荷州東部亨利湖州立公園附近一輛皮卡車與旅遊車發生致命碰撞，救援人員抵達現場。 （美聯社圖片）

黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客

2025-05-02 14:32
阜杭豆漿進駐北美好市多。（記者王若然／製圖）

火爆台北60年 好市多上架「阜杭豆漿」價格超實惠

2025-04-30 21:10
持綠卡女性入境時被拘留，關押在塔科馬ICE西北拘留中心。（FOX電視台）

探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年

2025-04-30 14:44
鄰居錄下了當時國土安全局突襲張氏夫婦家中的情境。（ABC新聞）

ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是…

2025-05-02 15:38
據East Idaho News在Youtube上發布視頻顯示，現場火光沖天，濃煙滾滾，一輛紅色道奇皮卡車前面已變形。（East Idaho News Youtube視頻截圖）

南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來

2025-05-02 14:50
嫌犯通過20美元分散被害人注意力，乘機盜走銀行卡。（KTLA5）

只因撿到20元 他6000元秒被盜 銀行還拒賠

2025-05-04 15:02

超人氣

更多 >
美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝

美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝
65歲婦在5呎車「吃喝拉撒睡」 等領70歲最高社安金 

65歲婦在5呎車「吃喝拉撒睡」 等領70歲最高社安金 
CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩

CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩
為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑

為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑
印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵

印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵