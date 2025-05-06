華人萌寵狗狗走失 癌末太太崩潰

王先生展示太太和萌寵小狗Peter的照片，擔心小狗的丟失會提前帶走太太的生命。（王先生提供）

阿罕布拉 萌寵小明星「Peter」在主人犯病時不幸走失，時隔數月一去未返，癌症 晚期女主人天天以淚洗面。男主人表示，他現在最大的擔心，是這個未歸的可愛毛孩子，可能會提前帶走太太的生命。

萌寵小狗Peter是于斌樞機安養院大廚王先生和他太太家的毛孩子。自從一位中國小留學生 多年前無法重返美國，Peter就成了王先生家的新成員，夫妻兩對狗狗疼愛有加。不到9磅狗狗人見人愛，儼然阿罕布拉大西洋大道和山谷大道附近社區的萌寵明星。

「牠就像我們的孩子」，王先生說，他和太太怎麼都沒有想到，毛孩子有一天從他們的生活中突然消失。

王先生表示，Peter的第一個主人是一名來自中國的小留學生，前主人告訴王太太，她當時花了5000多美元，將剛出生三個多月的Peter帶回家。王太太不久應聘到府照顧這名小留學生，看著小狗狗天天到垃圾桶裡翻找小主人吃剩的麻辣食物，王太太心生愛憐，照顧女孩的同時，每每會給狗狗專門準備健康美食，照顧有加。狗狗與家中幫傭很快成為好朋友，形影不離。不久，女孩回國探親，行前將小狗托付給王太太家照顧。沒想到小留學生在返美入境時被關進機場移民局「小黑屋」，三天後被遣返。小狗Peter從此成為王家的寄養成員，一晃近七年。

2024年12月13日，王先生說，這日子對於他太太和他來說是一個夢魘。他說，因太太肝癌晚期，他一人打兩份工，除了做大廚，還開Uber，每天起早貪黑。當晚10點回到家門口時，沒有聽到狗狗熟悉的汪汪叫，一問太太，才知道太太當天傍晚一度病發昏迷，清醒過來時小狗已不知去向。

王先生說，据太太回憶，當晚傍晚她曾強忍身體不適到門口去扔垃圾，前後大概只有一分鐘。沒想到回家後很快因犯病不省人事。她估計，小狗可能跟她一起出門倒垃圾，但她因沒有注意到狗狗跟隨而關上門。等王先生幾個小時後回到家，再也找不到狗狗。

「牠是一個人見人愛毛孩子，不僅非常可愛，還非常懂事，極乖，極其溫順」，王先生說，Peter丟失後，他馬上到附近辦公用品店印製80多張狗狗照片，做成尋狗啟示，貼遍附近大街小巷，他還走遍了聖蓋博谷和洛杉磯、好萊塢地區的寵物店，希望能夠找到Peter的任何信息，很多人都深表同情，希望能夠幫上忙，但至今沒有音訊。

王先生說，Peter是在阿罕布拉Atlantic大道和Valley大道交界社區九街附近丟失，他在當地居住多年，很少看到郊狼等野生動物，希望狗狗沒有受到傷害。他說，狗狗身上植有芯片，撿到牠的好心人如果帶牠到動物庇護中心檢查，就能查到他的名字Zhi Wang和他家住址。雖然他家生活很不容易，但他願意付些錢找回Peter。