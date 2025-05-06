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符合四個簡單條件 汽車保費有大折扣

洛杉磯訊
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折扣後的汽車保費。（翻拍自Insure.com）
折扣後的汽車保費。（翻拍自Insure.com）

加州民眾為不斷上漲的保險費用頭疼，但一個名為Insure.com的網站6日揭秘，事實上只要符合四個非常簡單的條件，民眾的汽車保費就會得到大幅度折扣，減少可達三分之二左右。

該網站表示，如果駕駛人瞭解這些折扣和優惠的最新政策，加州每家保險公司每年至少少賺數百萬美元，所以保險公司通常不會告訴民眾這些優惠，除非您已經知道信息並提出要求。

根據該網站專家的說法，如果您符合以下條件：目前已投保擁有汽車保險；年齡超過30歲；每天駕駛不到70英里；居住在符合條件的郵遞區號區域。那麼您可能有資格享有12年來全國最大的汽車折扣優惠。如果您在過去三年內沒有收到交通罰單，或者沒有酒駕記錄，您可能會獲得更大的折扣。

一對不久前剛剛退休的夫婦做了一個測試，輸入自家所在地，回答了簡單的幾個選擇問題，比如家庭的汽車數量，是否多人使用同一汽車，汽車的年份和牌子等，出來的結果，每月汽車保費從原來的119元50分降低到36元4分，半年保費從原來的717.04元降低到218.50元。

該網站表示，目前數據顯示，民眾每年最多可節省694美元的汽車保險費。

折扣前的汽車保費。（翻拍自Insure.com）
折扣前的汽車保費。（翻拍自Insure.com）

保險 保費 加州

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