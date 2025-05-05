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知名鞋業品牌Skechers 將以94億美元出售

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
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南加鞋業巨頭Skechers被收購。（Skechers官網）
南加鞋業巨頭Skechers被收購。（Skechers官網）

據KTLA電視台報導，總部位於南加州的知名鞋業品牌Skechers USA於5日宣布，將以約94億美元的交易價格，被國際投資公司3G Capital全面收購。交易完成後，公司將轉為私人持股。

根據協議，3G Capital將以每股63美元現金收購Skechers的所有流通股份。儘管將轉為私營企業，Skechers表示，總部仍將設在南加曼哈頓灘（Manhattan Beach），地址在塞普維達大道3300號街區（3300 block of Sepulveda Boulevard）的原有園區內。

據報導，Skechers成立於1992年，由現任執行長格林伯格（Robert Greenberg）創立，以休閒與運動鞋聞名，發展至今已成為美國第三大鞋類品牌，在全球擁有超過5300家門市。

格林伯格在聲明中表示，在過去30年中，Skechers經歷令人難以置信的成長，歸功於對卓越與創新的堅持、對舒適產品的專注，以及合作夥伴的支持；如今，Skechers將與3G Capital攜手，邁入品牌新篇章。

Skechers指出，包括格林伯格在內的現有公司管理團隊將繼續領導公司日常營運，確保穩定過渡與未來發展。

3G Capital共同創辦人Alex Behring表示，很榮幸與Skechers合作，並期待與管理團隊共同努力。Skechers是一個標誌性且具創業精神品牌，對公司歷年來展現的創意與創新精神深感敬佩，期待能支持公司進一步發展。

報導稱，該交易預計將在監管審查與其它成交條件完成後正式生效。

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