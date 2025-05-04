逛跨境電商購物車堆貨待結帳 才過一夜就漲近百元

Shein平台近日商品價格普遍上漲。圖為部分女性服飾顯示折扣前價格達49.81元、折扣後仍需逾27元。（Shein網頁）

美國取消「800美元以下跨境包裹免稅」政策，自即日起所有國際小額電商 訂單皆需依法申報並課稅，直接衝擊包括Shein 與Temu等中國跨境電商平台。政策上路後，大量商品售價出現劇烈波動，多項原本價格親民的服飾與配件價格翻倍，引起中美網民熱議。

有消費者反映，一款Shein女裝外套原售價23美元，近期查價竟已飆升至53美元，漲幅逼近九成。Temu上的多款飾品亦從原本10美元左右，上漲至近20美元，不少用戶驚呼「破防了」。更有網民留言表示，先前購物車內約300美元商品，隔天打開竟暴漲超過400美元，短短一日差價近百美元。除了價格上漲，不少用戶也指出「附加費激增」。一位網民留言表示，過去在平台購物時沒有運費、銷售稅與進口費等額外費用，如今運費與稅金平均增加近20美元，有的訂單金額甚至接近本地零售價格。許多美國本地網友指出，「本地倉庫已在內卷價格」，懷疑平台為因應政策，正逐步調整物流與價格策略。

不少消費者感到失望，甚至表示將刪除App 或暫停消費。一位美國華人網友表示，已將帳戶內餘額用完，「等東西到就刪掉App」，並感慨沒有Temu和Shein平台以前的好日子了。另一位中國網友則寫道，已預先採購未來四年的用品，以便「冬眠」等待政策鬆綁。

不過，也有用戶指出，美國實施新政策後，將有助本地企業與中國電商價格「回到同一起跑線」，認為此舉對美國本土產業公平。

社群平台上也出現創意應對聲音。在小紅書上更出現有許多美國網友提出與中國用戶互為筆友、互寄商品的想法，稱可各自寄出「一箱美國與中國物品」，引發留言區熱烈響應；亦有人戲稱「這或許比從平台買還便宜」。