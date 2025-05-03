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世報母親節感恩宴 表彰八位好媽媽 母愛光輝耀千秋

記者張宏/羅斯密即時報導
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洛杉磯世界日報和世華婦女企管協會南加州分會3日在888海珍大酒樓盛大舉辦2025年母親節感恩午宴，來賓們和好媽媽大合影。（記者張宏／攝影）
洛杉磯世界日報和世華婦女企管協會南加州分會3日在888海珍大酒樓盛大舉辦2025年母親節感恩午宴，來賓們和好媽媽大合影。（記者張宏／攝影）

洛杉磯世界日報和世華婦女企管協會南加州分會於3日在羅斯密市888海珍大酒樓盛大舉辦2025年母親節感恩午宴，邀請南加州八名好媽媽與家人、親友一起慶祝母親節，多位民選官員為好媽媽們頒獎，並借助該活動表彰所有無私奉獻的母愛精神。現場分享好媽媽的故事、品嚐美味佳餚、欣賞精采表演及多重好禮抽獎。

888海珍大酒樓當日充滿歡聲笑語，來賓扶老攜幼，全家總動員。桌子上擺滿龍蝦、牛肋骨、鮮魚、炸蝦等各式美食，來賓們觥籌交錯慶祝母親節。洛杉磯世界日報社長于趾琴舉杯為好媽媽們送上祝福，她說，母親節是屬於每個媽媽的節日，感頌母恩，更應該融入到日常生活中，多和媽媽說話，多聽聽媽媽的心聲，或者安排一場說走就走的旅行領略世界的美好，共同創造屬於和媽媽的記憶。世界日報深耕華人社區已49年，秉持正派辦報精神和社區一同成長，見證時代變遷。母親節活動不僅向媽媽們致上深深的謝意，並且也展示華人社區的女性力量。世界日報明年就進入五十周年，繼續秉持著務實創新的初心為社區發聲。

活動協辦方世界華人工商婦女企管協會南加州分會會長李敏華表示，每個人都有母親，母愛是行動的力量，也是每個人人生最堅實的後盾，祝福每一個母親享受平安，在牽掛中得到撫慰，在歲月流轉中依然享有幸福和健康。有幸和世界日報合作，通過這場活動展現母愛光輝。

今年評選出的八名好媽媽，分別是陶徐玉珍（ShuYuJen Tao）、胡坤（Wendy Hu）、簡明瑩（Gloria Young）、曲曼齡（Lynn Chen）、黃趙企晨（Dr. Sophie Chao Wong）、伍麗卿（May Ng）和潘子瑜（Teresa Dreyfuss），以及已故的李徐葉梅（May H. Lee）。她們教子有方，作育英才，各自不同的人生經歷在多方面展示了女性力量之美。

當天出席午宴的民選官員或其代表包括，國會議員趙美心、加州眾議員方樹強代表Jayson Hugh、洛杉磯縣第一選區縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）代表Edith Gonzalez、 駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長陳令欣、聖蓋博市議員吳程遠，天普市副市長文尚丞等，他們分別為八位好媽媽和世界日報頒發賀狀。

趙美心表示，母親節是讚美和歌頌的節日，感謝世界日報為社區華人母親提供這樣展示機會，這些好媽媽大多是她熟悉和認識的出色女性。她也感謝世界日報多年對社區貢獻和發聲，尤其是最近伊頓野火，世界日報積極報導現場和傳遞政府信息，恪守媒體職責，同時在反亞裔仇恨中發揮重要作用。

每位出席餐會的來賓都獲得精美伴手禮袋，且活動當日還隨報發行粉色封面的母親節專刊，集結多位媽媽溫馨故事，滿滿感動與回憶。現場有多組表演團體參與，音樂家布萊思Blythe Su-Ren Schulte演唱奇異恩典，Live Oak土風舞社、芮星音樂藝術學院、聽竹口琴社和金弦尤克里里音樂社，及兩位小朋友（曾一依、曾一上）表演母親節送什麼禮物的相聲，童趣可掬，讓全場笑翻天。除此之外，活動有多輪抽獎，獎品涵蓋現金獎、禮物卡、健康踏步機、家電、茶葉禮盒、精美藏書，以及德成行提供的養生禮包等。

洛杉磯世界日報和世華婦女企管協會南加州分會於3日在羅斯密市888海珍大酒樓盛大舉...
洛杉磯世界日報和世華婦女企管協會南加州分會於3日在羅斯密市888海珍大酒樓盛大舉辦2025年母親節感恩午宴。（記者張宏／攝影）
洛杉磯世界日報社長于趾琴（左）和李敏華為好媽媽胡坤（中）送上感謝狀。（記者張宏／...
洛杉磯世界日報社長于趾琴（左）和李敏華為好媽媽胡坤（中）送上感謝狀。（記者張宏／攝影）
抽獎環節陳十美（右）為幸運兒贈送其南加華人史話精裝版。（記者張宏／攝影）
抽獎環節陳十美（右）為幸運兒贈送其南加華人史話精裝版。（記者張宏／攝影）
（後排左起）李敏華、趙美心和于趾琴與前排的好媽媽們及其家屬代表合影。（記者張宏／...
（後排左起）李敏華、趙美心和于趾琴與前排的好媽媽們及其家屬代表合影。（記者張宏／攝影）
洛杉磯世界日報社長于趾琴（左）和李敏華為好媽媽曲曼齡（中）送去感謝狀。（記者張宏...
洛杉磯世界日報社長于趾琴（左）和李敏華為好媽媽曲曼齡（中）送去感謝狀。（記者張宏／攝影）
今年評選出的八名好媽媽，教子有方，作育英才。（記者張宏／攝影）
今年評選出的八名好媽媽，教子有方，作育英才。（記者張宏／攝影）
活動協辦方世界華人工商婦女企管協會南加州分會會長李敏華（左）和洛杉磯世界日報社長...
活動協辦方世界華人工商婦女企管協會南加州分會會長李敏華（左）和洛杉磯世界日報社長于趾琴舉杯為好媽媽們送上祝福。（記者張宏／攝影）

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