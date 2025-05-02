我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加總理卡尼6日訪白宮：川普是最好的談判者之一

WSJ分析：沃茲走人之後 川普更方便憑直覺辦外交

旅遊車和皮卡在黃石相撞7 人死亡 據悉6人南加華人遊客

洛杉磯訊
2025 年 5 月 1 日，愛達荷州東部亨利湖州立公園附近一輛皮卡車與旅遊車發生致命碰撞，救援人員抵達現場。 （美聯社圖片）
2025 年 5 月 1 日，愛達荷州東部亨利湖州立公園附近一輛皮卡車與旅遊車發生致命碰撞，救援人員抵達現場。 （美聯社圖片）

據美聯社（AP）報導，愛達荷州（Idaho）警方稱，黃石國家公園（Yellowstone National Park）附近一輛皮卡車與旅遊廂包車相撞，造成 7 人死亡，8 人受傷。據消息人士稱，車上都是來自南加州的華人遊客。

事故發生在5月1日（星期四）晚上 7 點 15 分之前。警方在新聞稿中稱，愛達荷州東部亨利湖州立公園附近的一條高速公路上發生了一起車禍事件。該州立公園位於黃石國家公園以西約 16 英里（26 公里）處。

愛達荷州警方在新聞稿中稱，兩輛車在事故發生後均起火，造成道奇公羊皮卡車（Dodge Ram pickup）的司機和賓士客車（Mercedes passenger van）內的六名乘客死亡。警方發言人斯內爾 (Aaron Snell) 表示，該廂型車上載有 14 人的旅遊團，倖存的乘客因受傷被送往醫院。

空中救護車和緊急護理人員對車禍做出了反應，目前事故原因仍在調查中。當局尚未透露事故原因。

截至週五上午，弗里蒙特縣驗屍官辦公室（Fremont County coroner’s office）尚未公佈罹難者姓名。愛達荷州警察局表示，警方仍在努力通知死傷者家屬，因此尚未公佈涉事人員的姓名、年齡、家鄉或國籍。

60 歲的梅里爾 (Roger Merrill) 開車回家時，看到火焰吞噬了兩輛車，而旁觀者則試圖照顧停在高速公路邊上的旅遊車上的倖存者。梅里爾說，他經常在通往黃石國家公園的高速公路上看到旅遊廂型車。「這是一條非常危險的高速公路，因為它通往黃石國家公園的正門，非常忙碌。」

梅里爾拍攝了廂型車的殘骸和濃煙的影片。由於地處偏遠，梅里爾表示他焦急地等待急救人員的協助。他說：「由於地點原因，救援隊花了很長時間才到達。」

愛達荷州 州立公園 加州

上一則

通膨關稅夾殺 洛杉磯市中心時尚區華商苦撐生意

延伸閱讀

優勝美地國家公園 國殤日周末起恢復日間預約

優勝美地國家公園 國殤日周末起恢復日間預約
少了加拿大遊客的國家公園 旅館意外好訂了

少了加拿大遊客的國家公園 旅館意外好訂了
野火毀棲息地 澳洲政府射殺700無尾熊「幫牠們解脫」

野火毀棲息地 澳洲政府射殺700無尾熊「幫牠們解脫」
57/60高速公路改造 多個路段將關閉59小時

57/60高速公路改造 多個路段將關閉59小時
國家公園人力不足 遊客恐掃興

國家公園人力不足 遊客恐掃興
安那罕警察追捕嫌犯 駕駛遭擊斃

安那罕警察追捕嫌犯 駕駛遭擊斃

熱門新聞

阜杭豆漿進駐北美好市多。（記者王若然／製圖）

火爆台北60年 好市多上架「阜杭豆漿」價格超實惠

2025-04-30 21:10
持綠卡女性入境時被拘留，關押在塔科馬ICE西北拘留中心。（FOX電視台）

探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年

2025-04-30 14:44
加州白卡用於非醫療福利遭到聯邦批評。（取自Welbe Health網頁）

加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍

2025-04-25 13:11
洛杉磯一名土生土長的女律師收到國土安全部郵件，要求她立即離境。（KTLA）

洛杉磯土生土長女律師被要求離境 結局是這樣

2025-04-25 17:30
何先生從中國進口外賣餐盒的生意剛起步不到一年，卻因美中關稅戰而陷入兩難窘境。（記者劉子為/攝影）

關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」

2025-04-30 13:07
麥當勞5月5日推出新品：McCrispy Strips。（麥當勞）

麥當勞重磅回歸 這款美味成永久菜單新星

2025-04-25 18:03

超人氣

更多 >
只要發芽就不能吃？8個你以為正確其實錯誤的馬鈴薯觀念

只要發芽就不能吃？8個你以為正確其實錯誤的馬鈴薯觀念
魔改劇情、沒CP感…劉詩詩新劇又翻車？ 「難看」衝上熱搜

魔改劇情、沒CP感…劉詩詩新劇又翻車？ 「難看」衝上熱搜
5月4生肖「事業愛情兩得意」運勢開掛 他邂逅高品質戀情

5月4生肖「事業愛情兩得意」運勢開掛 他邂逅高品質戀情
林青霞「只穿內衣」大膽掀衣照瘋傳 網讚：太敢穿

林青霞「只穿內衣」大膽掀衣照瘋傳 網讚：太敢穿
大連→貴陽飛了15小時「經6機場3次備降」 山東航空不賠

大連→貴陽飛了15小時「經6機場3次備降」 山東航空不賠