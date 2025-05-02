旅遊車和皮卡在黃石相撞7 人死亡 據悉6人南加華人遊客

2025 年 5 月 1 日，愛達荷州東部亨利湖州立公園附近一輛皮卡車與旅遊車發生致命碰撞，救援人員抵達現場。 （美聯社圖片）

據美聯社（AP）報導，愛達荷州 （Idaho）警方稱，黃石國家公園（Yellowstone National Park）附近一輛皮卡車與旅遊廂包車相撞，造成 7 人死亡，8 人受傷。據消息人士稱，車上都是來自南加州 的華人遊客。

事故發生在5月1日（星期四）晚上 7 點 15 分之前。警方在新聞稿中稱，愛達荷州東部亨利湖州立公園 附近的一條高速公路上發生了一起車禍事件。該州立公園位於黃石國家公園以西約 16 英里（26 公里）處。

愛達荷州警方在新聞稿中稱，兩輛車在事故發生後均起火，造成道奇公羊皮卡車（Dodge Ram pickup）的司機和賓士客車（Mercedes passenger van）內的六名乘客死亡。警方發言人斯內爾 (Aaron Snell) 表示，該廂型車上載有 14 人的旅遊團，倖存的乘客因受傷被送往醫院。

空中救護車和緊急護理人員對車禍做出了反應，目前事故原因仍在調查中。當局尚未透露事故原因。

截至週五上午，弗里蒙特縣驗屍官辦公室（Fremont County coroner’s office）尚未公佈罹難者姓名。愛達荷州警察局表示，警方仍在努力通知死傷者家屬，因此尚未公佈涉事人員的姓名、年齡、家鄉或國籍。

60 歲的梅里爾 (Roger Merrill) 開車回家時，看到火焰吞噬了兩輛車，而旁觀者則試圖照顧停在高速公路邊上的旅遊車上的倖存者。梅里爾說，他經常在通往黃石國家公園的高速公路上看到旅遊廂型車。「這是一條非常危險的高速公路，因為它通往黃石國家公園的正門，非常忙碌。」

梅里爾拍攝了廂型車的殘骸和濃煙的影片。由於地處偏遠，梅里爾表示他焦急地等待急救人員的協助。他說：「由於地點原因，救援隊花了很長時間才到達。」