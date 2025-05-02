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南加旅行社人員赴黃石善後 難屬從外州和中國趕來

黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客

南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來

本報記者/洛杉磯即時報導
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據East Idaho News在Youtube上發布視頻顯示，現場火光沖天，濃煙滾滾，一輛紅色道奇皮卡車前面已變形。（East Idaho News Youtube視頻截圖）
據East Idaho News在Youtube上發布視頻顯示，現場火光沖天，濃煙滾滾，一輛紅色道奇皮卡車前面已變形。（East Idaho News Youtube視頻截圖）

愛達荷州（Idaho）位於Island Park的Henry湖附近東行20號高速公路在1日晚七時左右發生車禍，一輛道奇公羊皮卡和一輛賓士高頂15人座汽車在碰撞後發生火災，造成七人死亡，車禍原因尚在調查中。據不具名知情人，這輛賓士高頂汽車上的14名乘客是南加華人旅行社的客人，該旅行社負責人一夜未眠已奔赴現場幫忙處理後事。

➤➤➤黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客

據知情人透露，這輛賓士高頂車內乘客是南加一家華人旅行社的客人，事故發生後，該旅行社負責人已第一時間奔赴現場且一夜未眠，六名死者都是華人，死者家屬分別從外州和中國趕來，目前旅行社在積極幫助死者家屬訂購機票和辦理簽證來處理後事。車上另外八名乘客，兩人狀況不明，一人在接受手術，三人輕傷，另外兩人無恙。旅行社兵分三路，幫助看望安撫傷者，提供必要的人道援助，且協助政府部門調查此事。

巴士業者鹿強表示，事發路段雖比較窄，但路況還不錯，不是那種環繞的山路，路較平坦也較直，速度能開到80英里到90英里，周圍都是牧場，沒有懸崖，並不是難開的路段。這條路事故率不高，很少發生這麼致命的車禍。黃石作為成熟的旅遊景區，周圍路都比較好開，洛杉磯過去通常都是從西門或南門進，這兩個路都很好開，南門還相對有一些山路，因此大部分都是從西門進，因為當地酒店多，價格也適中，還有很多中餐廳。

車禍事故導致20號公路雙向封閉，公路於2日凌晨2時左右才重新開放。據East Idaho News在Youtube上發布視頻顯示，現場火光沖天，濃煙滾滾，一輛紅色道奇皮卡車前面已變形，且很快被大火燒的只剩骨架，賓士高頂汽車被濃煙包裹住，看不清狀況，現場聚集不少民眾停下圍觀，直升飛機和救援車輛都在現場救援。該視頻下面有人留言表示，「我當時在那裡，正好從黃石公園出來，大約0.25英里處。緊急救援車來了，但沒有一輛離開。我想，要麼沒人受傷，要麼他們被燒死了。太令人心碎了，向罹難者家屬致以慰問，並向急救人員表達感謝。」

直升飛機和救援車輛都在現場。（East Idaho News Youtube視頻...
直升飛機和救援車輛都在現場。（East Idaho News Youtube視頻截圖）

華人 道奇 南加

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