好消息 加州擬新增2假日 其中一天有薪

排燈節寓意在「以光明驅走黑暗，以善良戰勝邪惡」。（Ixion Holdings網頁）

眾議會正在討論兩個新設加州節日的議案，一個是「美洲原住民 日」，一個是「排燈節」，其中前者將為有薪州定假日。

公共就業與退休 委員會（Public Employment and Retirement Committee）4月23日首度討論兩案。

眾議會989號議案（Assembly Bill 989）的提案人，是民主黨 籍眾議員拉莫斯（James Ramos），內容為將9月第四個周五定為美洲原住民日（Native American Day），當天為有薪州定假日。

委員會多數認同該案。民主黨籍主席麥金諾（Tina McKinnor）更表示，「她在此見證歷史，感到特別驕傲」。

排燈節（Diwali）列為不支薪的州定節日，提案人是民主黨籍的議員Ash Kalra，編號為眾議院268號議案（Assembly Bill 268）。過排燈節是印度教、錫克教、耆那教信徒的傳統，日期在10月底或11月，為期五天。

兩案都獲公共就業與退休委員會同意，交由撥款委員會（Appropriations Committee）續審。