2025洛縣博覽會 藝術融入生活 文化團結社區

洛杉磯縣政委員蘇麗絲 (右)向 Fairplex 總裁Walter Marquez頒獎狀。（縣政委員辦公室提供）

第103 屆洛杉磯 縣博覽會（LA County Fair）5月2日在波莫那會展中心盛大登場，為期16天。今年博覽會以「釋放藝術」（Art Unleashed）為主題，邀請民眾一同沉浸於創意無限的藝術世界，以及匯集超過150家美食攤位，帶來前所未有的味蕾體驗，活動將持續至5月26日。

洛杉磯縣政委員蘇麗絲 (Hilda L. Solis) 提出一項動議，宣布 2025 年 5 月 2 日至 26 日為「洛杉磯縣集市日」。她說，「洛杉磯縣博覽會是一個深受喜愛和珍視的傳統，一個多世紀以來，它使我們的社區團結在一起，並繼續為所有人增進聯繫和歡樂。作為長期倡導藝術的人士，我尤其高興看到今年的藝術主題，它將頌揚創造力、文化對話與交流。我鼓勵大家把握機會，與家人和親人一起參觀博覽會。」

主辦單位Fairplex 總裁兼執行長 Walter Marquez 表示，洛杉磯縣博覽會頌揚「我們的社區、我們的聯繫、我們的文化」，慶祝洛杉磯縣充滿活力的藝術社區。「我鼓勵大家在5月2日至26日期間加入我們，參加我們認為迄今為止最好的洛杉磯縣博覽會。歡迎您與鄰居、朋友、同事，尤其是您的家人和親人再次相聚，享受美味佳餚、體驗刺激的遊樂設施、體驗精彩的娛樂活動以及學習農業知識，留下美好的回憶。」

本屆洛杉磯縣博覽會將重點介紹藝術、文化和社區，並紀念博覽會在促進洛杉磯縣各個領域的團結與合作方面所發揮的持續作用。據主辦方提供資訊，本年洛縣 博覽會強調將藝術融入生活的各個層面，從家庭藝術、烹飪創作、視覺裝置，到現場演出，讓參觀者處處感受藝術氣息。

多個洛杉磯知名藝術與文化機構將參與博覽會，帶來豐富的現場活動與互動體驗，包括洛杉磯歌劇院（LA Opera）：5月3日設置互動攤位；5月17日在Expo Hall 4社區舞台現場教授歌劇演唱。

蓋蒂中心（The Getty）：每周末於藍色大帳篷舉辦藝術工作坊，包括藝術家Alfonso Aceves帶來的版畫教學，以及知名壁畫藝術家Fabian Debora現場創作「愛的洛杉磯」大型壁畫。

此外，洛杉磯縣藝術博物館（LACMA）將與Art Bridges合作，在Millard Sheets藝術中心舉辦攝影展「Before You Now」，展出Andy Warhol及Diane Arbus、Man Ray等大師的自畫像作品。

音樂藝術也將是博覽會的亮點之一，連續12晚的音樂會系列，邀請Cheap Trick、WAR、The O'Jays與Los Angeles Azules等重量級藝人登台演出。園區內的花卉館則以「BLOOM 2 ART」主題呈現花藝之美；家政與烹飪藝術競賽也將在Expo Hall 5全新場館舉行，並於農場區展開畜牧與園藝比賽。

博覽會其它特色活動包括：5月24日 舉辦「Mullet髮型大賽」與「美國腕力大賽洛杉磯冠軍賽」，Raptor與Heidi雲霄飛車、160英尺高空秋千Aviator，以及全新摩天輪Royal Wheel。