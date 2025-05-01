洛縣5萬5000員工罷工2天 市中心大遊行14人被捕

洛縣5萬5000員工罷工48小時，市中心大遊行14人被捕。（美聯社）

洛杉磯 縣超過5萬5000名隸屬服務業雇員國際工會第721分會（SEIU Local 721）的員工，自28日晚上7時起展開48小時罷工 ，29日大批工會成員集結於洛杉磯市市中心遊行，導致交通嚴重壅塞，並有14人因靜坐抗議遭警方逮捕。

綜合ABC7、Los Angeles Daily News等媒體報導，當日上午，工會安排巴士接送成員前往縣政廳前集會，呼籲縣政委員會正視員工訴求。當時縣政廳內正召開委員會會議，現場旗幟與標語齊飛，包括「洛縣 員工抗議不當勞動行為罷工」與「我們是社會安全網」等口號。

隨著群眾不斷聚集，抗議人潮自Temple Street延伸至市中心各街區。多數參與者身穿紫色工會制服，高舉標語，有部分人士在Fifth Street與Figueroa Street交口靜坐，造成第五街由110號高速公路（Interstate 110）至Flower Street路段封閉。警方隨後將抗議者逐一帶離，並於開罰後釋放。

罷工期間，多項縣政服務受到影響，包括非緊急健康診所暫停服務、35間圖書館關閉、部分海灘公廁關閉、野火清理與遊民清場行動暫停，改設流動廁所與洗手站因應。

工會主席David Green表示，這批基層員工在野火、公衛與心理健康危機期間堅守崗位，卻遭縣府提出「零調薪」方案，難以接受。他批評縣府一方面聲稱財政困難，一方面卻編列2億500萬美元購置市中心新辦公大樓。

洛縣政府則表示，已向工會提出為期三年的合約方案，首年包含5000美元獎金，並設有後續調薪與獎金機制，強調正致力在公平薪資與公共服務間取得平衡。

洛縣執行長戴汶波（Fesia Davenport）日前公布2025至2026年度預算草案，建議多個部門削減3%經費，並裁撤逾200個職缺。官員指出，目前面臨重大財政壓力，包括40億美元性侵案和解金與1月野火帶來的20億美元損失，此外還有數億美元聯邦資金可能流失。

部分縣政委員對工會訴求表示理解與支持。縣政委員蘇麗絲（Hilda L. Solis）呼籲透過對話達成共識，兼顧勞工與民眾福祉；縣政委員霍華特（Lindsey Horvath）則強調，這些第一線工作者過去在多次危機中堅守崗位，應受到尊重與傾聽。

此外，罷工亦使縣府部分窗口暫停服務。洛杉磯縣法醫所表示，非緊急業務可能延遲處理；動物護理與控制局也指出，動物領養與寵物執照等服務將受影響，唯對緊急案件如動物受傷或咬人事件仍照常派員處理。

估值官辦公室提醒民眾，目前僅縣政廳一樓「一站式窗口」持續開放，其餘櫃台皆暫停，建議多利用官網（assessor.lacounty.gov）辦理相關業務。

洛縣政府指出，721分會為洛縣規模最大工會，涵蓋全縣38個部門中的36個。民眾可至縣府網站（lacounty.gov/closures）查閱各部門最新營運狀況。