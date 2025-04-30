我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣登白宮事實清單 川普稱黃仁勳「是我朋友」

探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年

南加州安大略國際機場 今夏預計迎220萬旅客

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
安大略國際機場航站樓。（取材自安大略國際機場臉書）
安大略國際機場航站樓。（取材自安大略國際機場臉書）

隨著航空公司新增飛往12個熱門美國及國際航點的航班，安大略國際機場（Ontario International Airport，ONT）預計今年夏季旅遊旺季將接待222萬名旅客，較去年增長1.7%。預估旅客人數6月近66萬4000人，7月超過67萬2000人，8月超過67萬1200人。

今年夏季旅遊旺季將自5月23日即「陣亡將士紀念日」國殤節周末前夕開始，並持續至9月1日勞工節結束。航空公司將會提供超過280萬個進出ONT的航班座位，預計有77.8%的座位將被使用，提供的座位數較去年夏季增加3.4%。

安大略國際機場管理局執行主任阿提夫·艾卡迪（Atif Elkadi）表示，「作為南加州通往世界的門戶，ONT已準備好迎接另一個創紀錄的夏季旅遊旺季」，「我們的機場持續贏得旅客與航空合作夥伴的信任，提供世界級、無壓力的出行體驗，體現我們社區的精神。隨著航班增加、航點擴展與選擇更多，ONT在區域航空旅遊版圖中的角色正日益鞏固。」他也提到ONT其他便民設施，包括共乘接送的路邊接駁區、Aspire貴賓室、3Sixty免稅商店、靠近航廈的實惠計時、日租與代客泊車服務，以及預約停車可享折扣優惠等。

機場官員提醒國內旅客，2025年5月7日後將只會接受具備Real ID駕照作為出行證件。開車、停車及航廈資訊可全天候收聽ONT Radio 620AM或透過網路收聽。

艾卡迪補充說：「南加州的夏季光彩奪目，安大略國際機場是開啟任何旅程的完美起點。無論是舉世聞名的海灘、壯麗的山區度假地、沙漠渡假村，或多彩的文化景點，ONT都能讓旅客輕鬆抵達這個全球頂級旅遊目的地的所有精華。」

加州 南加

上一則

探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年

延伸閱讀

國泰航空開通烏魯木齊–香港直航航班

國泰航空開通烏魯木齊–香港直航航班
巨人隊吉祥物Lou Seal 現身舊金山國際機場長榮櫃台

巨人隊吉祥物Lou Seal 現身舊金山國際機場長榮櫃台
巨人隊傳奇吉祥物Lou Seal現身舊金山國際機場長榮櫃台

巨人隊傳奇吉祥物Lou Seal現身舊金山國際機場長榮櫃台
南加「4月雨」罕見 下周三恐有雷暴來襲

南加「4月雨」罕見 下周三恐有雷暴來襲
26日南加合唱聯演 18唱團接力獻藝

26日南加合唱聯演 18唱團接力獻藝
南加州台灣大學校友會「杜鵑花之夜 」 才藝表演精彩

南加州台灣大學校友會「杜鵑花之夜 」 才藝表演精彩

熱門新聞

近日一對持有綠卡的華裔夫婦離境三周，如海關時被警告出去太久。（示意圖，美國海關和邊境保護局／Mani Albrecht攝影）

綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久

2025-04-24 19:30
加州白卡用於非醫療福利遭到聯邦批評。（取自Welbe Health網頁）

加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍

2025-04-25 13:11
不成為好市多會員還是有辦法購買其商品。（美聯社）

不是會員 也有方法蹭Costco好康

2025-04-24 22:17
洛杉磯一名土生土長的女律師收到國土安全部郵件，要求她立即離境。（KTLA）

洛杉磯土生土長女律師被要求離境 結局是這樣

2025-04-25 17:30
麥當勞5月5日推出新品：McCrispy Strips。（麥當勞）

麥當勞重磅回歸 這款美味成永久菜單新星

2025-04-25 18:03
一名在洛杉磯生活超過20年的無證移民，近日與其美國籍妻子選擇離開美國返回墨西哥，避免被拘留及遣返的風險。（NBC4）

南加美籍女子自願被逐出境 原因令人落淚

2025-04-29 14:55

超人氣

更多 >
不只除臭防蟲 咖啡渣妙用多快學起來

不只除臭防蟲 咖啡渣妙用多快學起來
顧客吃拉麵未留小費 韓裔老闆追出門大罵被錄像引惡評

顧客吃拉麵未留小費 韓裔老闆追出門大罵被錄像引惡評
65歲女退休後住迷你車「吃喝拉撒睡」 等領社安金

65歲女退休後住迷你車「吃喝拉撒睡」 等領社安金
關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」

關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」
3星座表面純良卻內心黑暗 他被惹惱會暗地詛咒對方

3星座表面純良卻內心黑暗 他被惹惱會暗地詛咒對方