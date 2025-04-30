南加州安大略國際機場 今夏預計迎220萬旅客

安大略國際機場航站樓。（取材自安大略國際機場臉書）

隨著航空公司新增飛往12個熱門美國及國際航點的航班，安大略國際機場（Ontario International Airport，ONT）預計今年夏季旅遊旺季將接待222萬名旅客，較去年增長1.7%。預估旅客人數6月近66萬4000人，7月超過67萬2000人，8月超過67萬1200人。

今年夏季旅遊旺季將自5月23日即「陣亡將士紀念日」國殤節周末前夕開始，並持續至9月1日勞工節結束。航空公司將會提供超過280萬個進出ONT的航班座位，預計有77.8%的座位將被使用，提供的座位數較去年夏季增加3.4%。

安大略國際機場管理局執行主任阿提夫·艾卡迪（Atif Elkadi）表示，「作為南加州 通往世界的門戶，ONT已準備好迎接另一個創紀錄的夏季旅遊旺季」，「我們的機場持續贏得旅客與航空合作夥伴的信任，提供世界級、無壓力的出行體驗，體現我們社區的精神。隨著航班增加、航點擴展與選擇更多，ONT在區域航空旅遊版圖中的角色正日益鞏固。」他也提到ONT其他便民設施，包括共乘接送的路邊接駁區、Aspire貴賓室、3Sixty免稅商店、靠近航廈的實惠計時、日租與代客泊車服務，以及預約停車可享折扣優惠等。

機場官員提醒國內旅客，2025年5月7日後將只會接受具備Real ID駕照作為出行證件。開車、停車及航廈資訊可全天候收聽ONT Radio 620AM或透過網路收聽。

艾卡迪補充說：「南加 州的夏季光彩奪目，安大略國際機場是開啟任何旅程的完美起點。無論是舉世聞名的海灘、壯麗的山區度假地、沙漠渡假村，或多彩的文化景點，ONT都能讓旅客輕鬆抵達這個全球頂級旅遊目的地的所有精華。」