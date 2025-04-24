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中生學簽遭撤恐被迫離境 校方理由讓她絕望

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害怕簽證被取消 華人喪親不敢返鄉奔喪

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
持非移民簽證者若短期離境，返美時恐因簽證效期、時局變化等因素面臨盤查或行政審查風險。（示意圖，取自Pexels圖庫）
持非移民簽證者若短期離境，返美時恐因簽證效期、時局變化等因素面臨盤查或行政審查風險。（示意圖，取自Pexels圖庫）

在美國邊境政策日趨嚴格的背景下，持非移民簽證在美合法居留的華人，面對家人離世等突發事件時，常陷入「返鄉奔喪」與「維繫身分」的兩難抉擇。移民律師提醒，無論是O-1「傑出才能」簽證或學生簽證，短期離境後再入境所面臨的風險，須依簽證效期、專業領域敏感性及是否涉及移民申請等因素綜合評估。緊急出境前應備妥完整文件，以降低再入境盤查風險。

江小姐目前持O-1簽證，在美國合法工作，為公司新進員工。祖父於本月22日辭世，家屬希望她能返台參加喪禮。然而，在邊境政策日益收緊的大環境下，江小姐的父母也擔心她一旦離境，未來恐難順利返美繼續工作。除此之外，家人也顧慮，臨時請假返台可能引起公司誤解或不悅；加上來回機票約需1200美元，實際停留時間卻不到一周，讓這趟返鄉奔喪的必要性也遭到質疑。

無獨有偶，張小姐也是在美接獲親人在台過世的噩耗。當時她在辦理綠卡階段。由於簽證效期僅剩不到半年，加上聽聞近期有不少人因返美時遭遇邊境盤查或遭拒入境，她擔心一旦出境，可能影響身分轉換及未來規畫。儘管原已訂妥返台機票，卻因當時美國政府交接、政策不明，最終取消行程，改以線上參與哥哥告別式。

針對這類情況，移民律師劉龍珠指出，O-1簽證持有人若簽證與I-94仍有效，且無正在進行的移民申請（如I-485），近期也未曾遭拒簽或進入行政審查，原則上具備再入境資格。持有效簽證及狀態合法者，法律上可出境後返美。

但劉龍珠強調，實務上仍有許多細節需審慎評估。首先，若申請人背景敏感或從事高科技、軍民兩用領域研究（如人工智慧、生物科技、國防技術等），近年美國政府對相關背景人士之審查力度明顯加強。其次，若簽證即將到期，需在海外重新申請簽證貼紙者，可能遭遇行政審查延誤。再者，美國時局變化或臨時針對特定國籍民眾實施入境限制，也可能間接影響返美行程。

他提醒，O-1簽證持有人若要出境，應於登機前備妥入境所需文件，包括效期六個月以上的有效護照、O-1簽證、I-797核准通知，以及雇主出具的支持信，信件內容應載明職稱、工作性質、地點、薪資範圍，並建議信件日期不超過30天。對於涉及高敏感領域者，另應攜帶更新版履歷、過去作品、發表文章、專利及其他證明其「傑出才能」的資料，同時備妥I-94出入境紀錄與返美機票，以備查驗。

劉龍珠也特別提醒：具備以下任一情況者應暫緩出境，包括需重新申請O-1簽證貼紙、綠卡程序尚未取得旅行許可（AP）、來自敏感國籍且涉戰略技術領域、或曾被CBP或美領館列入行政審查記錄者。雖法律未要求O-1簽證需有六個月以上效期方可入境，但實務上效期過短仍可能導致入境盤查更嚴格。

他預估，入境時可能遭詢問簽證類別、就業狀況、出入境原因等問題，建議持簽證者應誠實、簡明、有自信地回答CBP官員，避免過多解釋。若遭帶入「二次審查」（secondary inspection），也應冷靜配合，不得提供虛假資料或隱匿事實，例如已更換雇主未更新petition，或簽證已過期等。

劉龍珠指出，面對親人過世等突發情況，華人應在出境前做好充分準備，依自身情況評估風險，並諮詢專業意見，以避免返美過程受阻。出境與否不只是情感選擇，更牽動著職涯發展與長遠規畫，慎重為上。

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