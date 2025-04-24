92歲老嫗華埠被搶4萬美元項鍊 洛城竊賊損招屢得逞

當局指出，長者最容易成為此類案件的犯罪目標。（KTLA5電視台）

洛杉磯 一名92歲的老婦人，日前在華埠 （Chinatown）遭遇驚險一幕，竊賊從她脖子上盜走價值4萬美元的珠寶項鍊。據悉，一男一女嫌犯配合作案，通過分散被害人的注意力，並伺機強行奪走長者財物。

根據KTLA5等媒體報導，案發在4月14日，洛杉磯居民Sylvia Cunliffe和友人在華埠度過愉快的一天，當她和朋友返回停在North Broadway 800號街區的汽車時，發現一名可疑女子在附近徘徊。92歲的Cunliffe上車時，這名女子也跟著追上來。

老人回憶說，女子試圖透過窗戶靠近她的脖子。Cunliffe質問對方「你要幹嘛？」，這名女子回答稱，她有件東西要給老人。Cunliffe強調自己什麼都不想買，但對方稱並不是賣東西，而是贈送一份禮物。就在此時，一名男子走近並開始敲打車窗玻璃，Cunliffe的朋友見狀隨即撥打911報警電話。與此同時，可疑女子加速行動，老人稱自己的脖子當時被勒得快要窒息。等到警察趕到現場時，嫌犯已經得手並迅速逃走。

幸運的是，92歲的被害人Cunliffe沒有受傷，但這條被盜的項鍊價值4萬美元，對她來說十分珍貴。為了提醒人們警惕此類犯罪行為，Cunliffe主動聯繫媒體分享經歷，她認為，人們在遭遇犯罪事件時要勇敢面對，並建議女性單獨外出時，一定要提高警覺性。

洛市警局警告人們注意這類「分散注意力」的案件，有組織的犯罪團夥最近在南加 十分猖獗，並指出長者最容易成為此類案件的犯罪目標，僅今年該市就已發生至少140起類似案件，由於很多被害人並未報警，實際數字可能更高。