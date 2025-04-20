移民局要你離境? 美國公民若收到通知該怎麼辦

律師建議收到離境通知的美國公民，應收集包括出生證明、護照等文件，以證明自己公民身分。（示意圖，取自Pexels/Bruno Curly)

NBC 4電視台報導，國土安全部（Department of Homeland Security）最近向因假釋留在美國，持臨時保護身分者發出一封前所未有的大規模電子郵件，直接了當地警告：「是時候離開美國了。」

●大批電郵 可能部分寄錯

這封主題為「終止假釋通知」（Notice of Termination of Parole）信寫道：「如果您不立即離開美國，可能會面臨執法行動，導致您被驅逐出境。除非獲得合法留在此地的依據。您因假釋而留在美國享受的任何福利，如工作許可等，也將被終止。」信結尾語氣嚴厲：「不要試圖留在美國，聯邦政府會找到您。」

這封電子郵件主要針對約1400萬名因委內瑞拉、海地、古巴和尼加拉瓜等國內亂而逃往美國的臨時居住者。然而郵件發送後數日，卻發現有住在麻州、亞利桑納和康乃狄克等州的美國公民 也收到這封信的情況。在美國出生的波士頓（Boston）移民 律師妮可‧米凱羅尼（Nicole Micheroni）上周收到這份通知，「一開始我以為是給客戶的，現在有點擔心」她說。

國土安全部一名資深官員在聲明中表示，海關暨邊境保護局（Customs an Border Protection）正「監控這些通訊，將按個案處理問題。」該官員解釋，若某些非個人的電子郵箱，將美國公民的聯繫方式提供給非公民，該信件可能會錯誤地發送給不適當的收件人。

米凱羅尼及部分移民專家認為，美國公民收到此封郵件時，需考量被驅逐的風險。「這封郵件明確針對的是以假釋身分入境美國者，假釋意味著美國允許你進入，但並未持有簽證或其他合法身分。若是美國公民，根本不可能用假釋的身分進入美國。」

儘管如此，專家仍提醒美國公民要採取措施保護自己，以防萬一遭移民局質疑公民身分。芝加哥（Chicago）移民律師哈里斯（Kristen Harris）建議，收到通知的美國公民應立即諮詢移民律師。「根據現行法律規定，美國公民不存在『假釋終止』的法律效力，但考慮當前政府對現行法律的解釋模糊，向移民律師諮詢是明智之舉。」

最近幾周，川普 政府及移民當局加強驅逐非公民的力度。上個月，政府違抗法官命令，將數百名男子送往薩爾瓦多一所高安全級別監獄，聲稱他們是委內瑞拉幫派「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）成員，部分被送往監獄者的親屬強烈反駁。不僅如此，川普近期還提出驅逐因某些罪行被定罪的美國公民想法。

●收集文件 證明公民身分

哈里斯和米切凱羅尼建議，收到通知的美國公民應收集包括出生證明、美國護照等文件，以證明自己美國公民身分。

然律師對美國公民可能在其他情況下，被無意中與非公民歸為一類的問題表達擔憂。紐約時報近期報導，川普政府正取消被驅逐移民的社安號，並將他們列入死亡名單，實際上是將他們排除在金融活動之外。「希望這封郵件與社安局取消社安號碼無關」米凱羅尼說，這確實令人擔憂，「這種意外列入的錯誤名單，恐帶來嚴重後果。」

●若公民收到 多半可忽略

然費城移民律師格羅德（Jonathan A. Grode）則認為，若有美國公民收到通知，基本上可忽略它。他自己近期也收到上述郵件，但不予理會。他說，政府可能知道自己不小心將美國公民列入郵件收件人名單，但並未採取措施。「這是個用大錘解決問題的政府，而不是用手術刀。我認為美國是成熟且有效率的國家，應採取深思熟慮、務實且謹慎的行動，但這個政府顯然不認同此觀點。」