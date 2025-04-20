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南加富人區接連被盜 竊賊用這襲擊屋主

洛杉磯訊
洛杉磯市警局正在調查兩起入室盜竊案。（ABC 7電視台截圖）
洛杉磯市警局正在調查兩起入室盜竊案。（ABC 7電視台截圖）

洛杉磯市警局（LAPD）消息，18日至19日，洛杉磯市兩處富人區接連發生入室盜竊案，其中一屋主還遭竊賊襲擊。目前涉案嫌犯仍在逃，受害者驚魂未定，社區居民對治安情況感到擔憂。

首起案件發生在18日晚11時30分左右，地點位Beverly Grove社區。一男在家中聽見大門警報聲響，前往查看遇突襲。LAPD表示，男子被三名戴滑雪面罩的嫌犯打中嘴部，還被噴灑胡椒噴霧，隨後被強行推入衣櫃。嫌犯洗劫他的住處，帶走部分珠寶迅速逃離現場。警方尚未公布嫌犯外貌或身分特徵。

案發後，鄰近居民對安全問題表達不安。居民Apollo表示，需要市府介入並加強巡邏。繳稅是希望獲得安全保障，但目前的狀況，讓社區感到不安。

不到兩小時，距Beverly Grove社區約9哩的Sherman Oaks發生一起類似事件。19日凌晨約12時，住在Otsego街13100號的家庭報案，稱有人闖入。當時這對夫妻與年幼孩子在屋內，聽見動靜後立刻躲入其中一個房間並撥打911。警方表示，雖然嫌犯在屋內翻找財物，但屋主一家成功避開歹徒視線，無人受傷。

根據警方描述，Sherman Oaks案涉三名嫌犯，其中兩人入屋，一人駕駛銀色豐田Corolla接應。目前尚不清楚嫌犯是否帶走財物。

儘管兩起案件尚未確定是否相關，但案發時間接近、手法雷同，警方已高度重視並展開深入調查。對接連入室盜竊，Sherman Oaks居民Tavis Loafman說，沒有人希望這種事發生在自己身上，也不希望發生在社區裡。

警方呼籲民眾提高警覺，並請知情者提供線索，協助盡早將嫌犯緝捕歸案。

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