大華超市橙縣分店開業 健康亞洲食材琳琅滿目

大華超市亞里索維耶荷市（Aliso Viejo）分店19日盛大開幕。（記者張宏攝影）

橙縣 最大的大華超市（99 Ranch Market）開幕，現場匯集人潮，貨架貨品充足且還有好禮相送。大華超市位於亞里索維耶荷市（Aliso Viejo）分店19日盛大開幕，現場聚集數百名民眾共襄盛舉，尤其華人民眾感嘆買菜再也不用去爾灣啦！為慶祝新店開業，當天不僅有藍鰭鮪魚切割展示及試吃，還有﻿清酒與和牛品嚐會，當天購物客人還可獲贈﻿免費Sugar Bee蘋果等好禮。

（影音來源：記者張宏）

亞里索維耶荷店面積達4萬4000平方英尺，位於Aliso Commons商圈，鄰近73號收費公路等主要高速公路，有望成為該蓬勃多元社區中充滿活力的新地標。這家分店目前是橙縣規模最大的華資超市，為顧客提供無與倫比的購物體驗。現場人潮匯集，開心購物。當天消費49美元或以上即可獲贈驚喜零食一份。消費79美元或以上，即可獲贈蒸籠一個。消費99美元或以上，即可獲贈價值10美元的購物禮券（僅限Aliso Viejo店使用）。

大華超市執行長（CEO）陳婷如（Alice Chen）表示，大華選擇在亞里索維耶荷市開設超市，是看中這裡良好的學區和閒適的生活方式及有愛的社區，超市將為附近多元化的社區和居民，带來更周到的一站式服務以及更加豐富多樣的泛亞洲商品，希望人們聚集在大華超市享受各式新鮮健康的食物。

亞里索維耶荷市市長Tiffany Ackley、副市長Max Duncan和市議員Mike Munzing及橙縣第五區縣政委員Katrina Foley等人到場祝賀，民選官員們熱烈歡迎大華超市進駐，讚揚大華超市為社區帶來便利和豐富亞洲美食。

排在隊伍第一名的女士六點多就來到現場，她表示，當地之前沒有大型華人超市 ，買菜只能驅車去爾灣的大華超市。如今大華在這裡開業令人興奮，她已按耐不住要進店放手採購。

新超市的肉類區重點推出頂級牛肉，包括和牛、戰斧牛排 、肋眼牛排等高級肉類，及廣受好評的火鍋專用肉品。此外還供應優質有機雞肉、安格斯牛肉，及來自美國農業部（USDA）認證供應商的醃製肉品，適合用於燒烤等各種料理。海鮮部提供上百種新鮮和冷凍海產、包括活蟹和龍蝦及刺身魚片。店內設有最新鮮刺身、壽司及全新的Poke吧。

蔬果部水果種類豐富，滿足各式中西餐食材需求，不僅有採購於當地的青菜和菌類，更有進口蔬菓多種選擇，包括火龍果、菠蘿蜜、黃金奇異果等。店內還設有鮮花專區，展示新鮮亮麗的花卉佈置。

﻿﻿麵包部融合亞洲與西式風味，供應傳統糕點和日式起司蛋糕等糕點，新增現點現做的三明治和可頌。另有手工鮮果茶、新鮮現榨果汁、奶茶等清爽飲品，為顧客帶來完美體驗。﻿熟食部提供各種新鮮現做的美味，包括傳統燒鴨、綜合套餐，及全新推出的整隻烤乳豬。「Steam Table Special」自助選餐服務還可讓顧客自由搭配個人專屬餐點。

大華超市自1984年品牌創建以來，一直作為「連通亞洲味道的橋樑」而備受幾代消費者的喜愛，並不斷地為顧客提供日常必需品、生鮮食品、冷凍食材、美味零食、多種佳餚及其他傳統零售店無可比擬的多種商品。該門店﻿﻿雜貨部提供各式亞洲人氣零食與飲料、地道香料，及方便的冷凍餐食，如水餃、蔥油餅等多種即煮食品。此外，還有多種家用電器（包括廚房用品），以及精選的美容、護膚與美髮產品。

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