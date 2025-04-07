小鬚鯨長堤港近海巡游五天後死亡

一頭小鬚鯨在長堤近海巡游五天後不幸死亡。（KTLA電視台）

一頭在長堤 港附近海域被發現至少五天的小鬚鯨（minke whale），6日早上被發現不幸死亡。

野生動物保護和環保部門表示，這頭體長24英尺的雄性鯨魚，至少從上1日起就一直在長堤港附近海域巡迴游泳。國家海洋暨大氣總署(NOAA)公共事務官員Michael Milstein表示，管理局已與長堤當地有關部門合作，接觸並檢查鯨魚屍體，這一過程包括尋找其受傷和其他健康問題以及採集血液和組織樣本。

Milstein表示，專家在這頭小鬚鯨的身上發現海岸附近岩石留下的刮痕，但這似乎並非鯨魚死亡的明顯原因。他表示，死亡鯨魚的血液和組織樣本需要幾周時間來分析，才會有結果。

這頭小鬚鯨從2日開始一直在長堤港口的彩虹灘附近巡迴游泳，引起專家關注。科學家們不清楚這頭鯨魚抵達的原因或具體時間，但官員表示，他們收到有關這隻大型哺乳動物1日晚上在卡塔琳娜島附近游泳的報告。

NOAA加州 協調員Justin Viezbicke在接到鯨魚在長堤港附近長時間逗留的消息後表示，這頭鯨魚看起來身體健康，相關部門一直在使用船隻製造噪音和視覺影響效果，以鼓勵這頭鯨魚離開淺灘回到深海，但牠拒絕穿過長堤連接內海與大海的主橋。

小鬚鯨的學名「有翼鯨」（Balaenoptera）、「尖嘴鯨」（Acutorostrata），海洋生物科學家研究認為，小鬚鯨的好奇心遠遠大過牠們對危險性的警覺，牠們通常像海豚一樣，出於好奇和興趣去追逐船隻後接近潛水員，牠們也常常躍出水面，只是為了看看水面上發生了什麼事。小鬚鯨被認為是溫柔、好奇且聰明的海洋哺乳動物。大堡礁甚至每年中有兩個月允許游人和小鬚鯨一起游泳，也是全球唯一允許人鯨同泳的地方。

NOAA稱，小鬚鯨是鬚鯨家族中最小的成員，長度可達35英尺，重量可達2萬磅，通常活到30至50年，一些健康的小鬚鯨可活60年。

Milstein表示，美國西海岸附近估計有大約900頭小鬚鯨，牠們受到《海洋哺乳動物保護法》保護。