這家好市多雞蛋1元10個超便宜 華人發帖引來罵聲一片

華人在庫卡蒙加牧場市好市多，買到3盒72枚雞蛋，總價僅7美元。（受訪者提供）

近期美國雞蛋 價格居高不下，但南加一家好市多 （Costco）的雞蛋卻賣得非常便宜，每盒24枚雞蛋，3盒共72枚雞蛋，總價僅7美元左右，相當於一個雞蛋不到0.1美元。華人當天買到便宜雞蛋，並在社群媒體分享，卻引來一片罵聲。

華裔暢銷書作家李幺傻向本報分享。3月上旬，他在庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）的好市多選購，當時看到很多人在搶購24枚裝的白雞蛋，且每個顧客都拿3盒，「雞蛋庫存不多，只剩下十幾盒。我當時還覺得有點奇怪，看別人拿，我也跟著拿3盒，沒看多少錢。」

李幺傻敘述，直到結帳時，他才發現3盒雞蛋總價7美元，第一盒雞蛋5美元，接下來兩盒都是1美元。據悉，好市多24枚裝的白色雞蛋，最近一段時間價格都在7、8美元之間，如今3盒蛋僅7美元，相當於「買一贈二」，如此便宜非常少見。根據李幺傻的回憶，每人只能買3盒，應是促銷限購。

這位華裔作家表示，自己平時並未關注雞蛋價格，不知道禽流感 已導致蛋價飆漲。遠在中國的朋友最近詢問，「聽說美國雞蛋已經漲到每個1美元，老百姓都吃不起蛋。」為了回應這種說法，李幺傻特意在社群媒體上發布消息，稱自己買到非常便宜的雞蛋，每個不到0.1美元，他沒想到，這則消息竟然有幾十萬的點擊率，評論區非常火爆。

有人評論指出，「我們是生活在同一個加州嗎，我怎麼從沒有見過這麼便宜的雞蛋？」有人諷刺、並質疑雞蛋價格的真實性，認為發帖者在撒謊，「全美好市多統一價，這盒雞蛋現在都是8美元多。」很多人針對中美雞蛋價格、物價高低開始口水戰，討論「美國人是否真的生活在水深火熱之中」。

對於雞蛋引發的熱議，李幺傻表示出乎意料，他說自己一直在好市多購買60枚裝的大盒雞蛋，並未察覺價格大幅變化。但經歷這起事件後，3月底他再去同一家好市多，特意關注雞蛋價格，發現每盒24枚裝的蛋價已是8美元多。李幺傻認為，那一次買到的特價蛋應是一次例外，「讀初中的女兒還催我囤一些蛋，接下來還會再漲，我是真沒有關注過，沒想到雞蛋已漲價這麼多。」

記者致電詢問庫卡蒙加牧場市的好市多，關於雞蛋 「買一送二 」特價銷售的相關信息，截止發稿前尚未得到回覆。一位多年在好市多淘便宜貨的華人代購指出，好市多推出特價雞蛋不足為奇，「這家連鎖超市就是個寶藏之地，經常不定時推出一些便宜到令人咋舌的特價商品，而且每家店的特價並不相同。」

在過去很長一段時間，雞蛋確實上漲到天價，南加華資超市每打雞蛋價格高漲至十幾美元，相當於平均一個蛋1美元，但最近狀況似乎在改善。CNN2日的報道指出，雞蛋短缺問題或許解決，農業部報告稱，上周雞蛋批發價格下跌至每打3美元，較前一周下降9%。文章中提到，禽流感疫情已得到控制，由於消費者厭倦高價雞蛋，需求下降，這也導致蛋價隨之下降。