未標示過敏原 Trader Joe's人氣醬料被召回

Trader Joe's所售的一款辣味蜂蜜芥末醬因未標明過敏原而自願召回。（FDA）

美國食品藥物管理局（FDA ）宣布，Trader Joe’s所售的一款人氣辣味蜂蜜芥末醬在17個州及華盛頓特區自願召回，因為該產品未標示過敏原。

這款辣味蜂蜜芥末醬由位於加州的Fresh Creative Foods公司製造，該公司於3月30日首度發佈召回通知，告知消費者該產品未標示過敏原。FDA公布的召回通知中指出，「錯誤的標籤未列出花生、大豆、芝麻或小麥等過敏原。」

此款辣味蜂蜜芥末醬曾在亞利桑那州、科羅拉多州、特拉華州、佛羅里達州、喬治亞州、堪薩斯州、路易斯安那州、麻薩諸塞州、馬里蘭州、北卡羅來納州、新墨西哥州 、俄亥俄州、奧克拉荷馬州 、賓夕法尼亞州、南卡羅來納州、德州和維吉尼亞州的Trader Joe’s超市販售。此外，該商品亦被分發至華盛頓特區的Trader Joe’s門市。

消費者可透過瓶身上的有效日期（2025年5月27日，即05/27/2025）來辨識被召回的產品。FDA建議消費者將該產品丟棄或送至Trader Joe’s退款。

如有其他疑慮，消費者可聯絡Fresh Creative Foods，電話為888-223-2127。儘管標籤出現錯誤，截至3月30日，製造公司Fresh Creative Foods表示尚未收到任何不良反應報告。