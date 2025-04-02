我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普宣布關稅、威州佛州2場選舉看川普未來

印大教授王曉峰被失蹤 ？律師：夫婦安全無虞

瘋狂槍手專挑這些人下手 從賭城一路射到南加

聖伯納汀諾訊
槍手從內華達州到南加州一路開槍射擊，造成多名司機受傷。(KLAS)
槍手從內華達州到南加州一路開槍射擊，造成多名司機受傷。(KLAS)

一名槍手日前從內華達州（Nevada）到南加州，一路瘋狂射擊，造成多名司機受傷，當時他們都在車內熟睡。警局已抓獲這名亡命之徒，尚不清楚什麼原因引發連環槍擊案件，也沒有公佈槍手為何針對這些司機下手。

根據KTLA5、KLAS等多家媒體報導，聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）警局證實，嫌犯在內華達州開槍後，跨州逃至南加州，並在15號高速公路沿途向司機開槍射擊，造成多人受傷，他最終在沙漠小鎮貝克（Baker）附近被逮捕。

這名瘋狂的槍手被證實是35歲的Antonio Chaidez。當局稱，槍擊事件最早開始於3月31日晚間，拉斯維加斯警察在藍鑽石購物中心（Blue Diamond）搜尋這名嫌犯。據信，當晚10時25分左右，槍手Chaidez在藍鑽路13500號街區，向一名在卡車內睡覺的受害者開了數槍。

幾個小時後，內華達州吉恩市（Jean）發生第二起槍擊案，後證實也是Chaidez所為。案發時間4月1日淩晨2時左右，被害人當時正在車上睡覺，突然一名男子向他開槍，嫌犯作案後很快逃離現場。幾分鐘後，加州發生第三起槍擊事件。聖伯納汀諾警方1日淩晨2時30分左右發現一名男性被害人，同樣是在車內睡覺時遭槍擊，這起槍案的地址位於西瑪路 (Cima Road) 附近，距離Halloran Springs地區不遠。

大約10分鐘後，警方又對另一起槍擊案件做出反應，這次發生在貝克的Chevron加油站。當局指控稱，槍手Chaidez從加油站後門向站內開了幾槍，並擊中一名店員。據稱，他還向兩輛停在加油站的大卡車開槍，並擊中一名司機。這起案件中的三名受害者均被送往當地醫院救治，目前狀況未知。加油站一名店員稱，案發時他聽到兩聲巨響，便來到加油站商店前門，看到一名男子駕駛一輛閃爍著警告燈的卡車，靠近停車標誌處。店員指出，該男子手持一把帶有消音器的大型手槍，看起來好像在找人。

警方稱，嫌犯Chaidez駕駛一輛黑色卡車，在加油站行兇後沿著15號高速公路向南行駛。據稱，他開車時一路開槍，警方實施追捕，並最終逮捕這名亡命之徒。

在這些連環槍擊案件中，槍手Chaidez接連向車內熟睡的司機開槍，他的作案動機讓人費解，當局尚未公布槍手為何選擇這些受害者作為目標，案件更多細節仍在調查中。任何了解相關資訊的人請撥打Barstow警局電話：760-256-4838；希望保持匿名的來電者請撥打 We-Tip 電話 1-800-78-CRIME (27463)。

槍擊 加油站 加州

上一則

獅子會Foothill專區演講賽 人工智能對人類影響

下一則

保險公司「挑毛病」屋主應展現改善誠意

延伸閱讀

生日變忌日 男歌手逃逸遭警方開槍擊斃享年39歲

生日變忌日 男歌手逃逸遭警方開槍擊斃享年39歲
縱火槍擊特斯拉 賭城亞裔男被逮 FBI調查多起破壞事件

縱火槍擊特斯拉 賭城亞裔男被逮 FBI調查多起破壞事件
卡車死命不停 德國9號高速公路警瘋狂追捕100公里

卡車死命不停 德國9號高速公路警瘋狂追捕100公里
亞市豪宅區命案 入室搶劫還是仇殺？槍手動機可疑

亞市豪宅區命案 入室搶劫還是仇殺？槍手動機可疑
27歲印州男攜槍赴白宮 遭特勤開槍… 川普當時在佛州

27歲印州男攜槍赴白宮 遭特勤開槍… 川普當時在佛州
德州饒舌歌手G$ Lil Ronnie與5歲女兒在洗車場遭槍擊身亡

德州饒舌歌手G$ Lil Ronnie與5歲女兒在洗車場遭槍擊身亡

熱門新聞

華女持刀與警方對峙，被當場擊斃。（洛杉磯縣警局）

華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場

2025-03-31 14:38
餐廳帳單包含18.5%的小費，但收據底部註明，如果顧客不滿意服務可取消小費。（KTLA5）

洛城顧客留字罵服務生 只因帳單印有一行字

2025-04-01 14:55
華男使用無人機飛越美國太空基地，31日被判處四個月監禁。此為示意圖。(Unsplash.com)

持綠卡華男飛中國登機前被攔截 因做這件事獲刑

2025-03-31 15:43
川普政府27日六度對加州出手，恐將深化加州與川普的敵對性。圖為川普總統赴加州視察野火災情時，州長紐森(左)到機場接機。(美聯社)

川普24小時六度出手 加州成箭靶

2025-03-30 02:19
Costco的豆奶。（Costco網站）

Costco突然不賣這款商品 會員哀號「不知該怎麼辦」

2025-03-26 22:42
兆彩宣布重大改革，將提供更大頭獎、更高中獎機率。（美聯社）

新版兆彩4/8上市 獎金翻倍、中獎機率更高

2025-03-27 17:54

超人氣

更多 >
養成3個好習慣 打掃浴室不用花大力氣

養成3個好習慣 打掃浴室不用花大力氣
講了25小時又5分鐘…參議員超長演講所為何事？

講了25小時又5分鐘…參議員超長演講所為何事？
消失演藝圈多年 42歲香港女星爆擺地攤賣雞爪

消失演藝圈多年 42歲香港女星爆擺地攤賣雞爪
章子怡同框張凌赫 網驚「像豪門姐弟」…都是骨相絕佳大美人

章子怡同框張凌赫 網驚「像豪門姐弟」…都是骨相絕佳大美人
日本餐廳貼出「外語能力」長條圖 兩語言0%網喊幽默

日本餐廳貼出「外語能力」長條圖 兩語言0%網喊幽默